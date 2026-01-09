    Liga MX

    Partidos de hoy 10 de enero del 2026: Liga MX y mexicanos en Europa

    La actividad futbolística del fin de semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    TUDN
    add
    La actividad futbolística del fin de semana nos tiene reservados duelos del alto calibre en sus distintos frentes alrededor del mundo como en la Liga MX, los mexicanos en Europa y la Copa Africana de Naciones.

    Por supuesto, también están los Play-Offs de la NFL.

    Abrimos el día en Inglaterra con la FA Cup cuando el Fulham de Raúl Jimenez enfrente al Middlesbrough, luego en la liga de Escocia, Julián Araujo y el Celtic reciben al Dundee United.

    Más tarde, Mateo Chávez con el AZ Alkmaar recibe al Volendam en la Eredivisie.

    En la Copa Africana de Naciones se juegan los Cuartos de Final entre Argelia y Nigeria, y Egipto vs. Costa de Marfil.

    Además, arrancan los Play-Offs de la NFL con los duelos entre Rams vs. Panthers y Packers vs. Bears.

    Finalmente, la Jornada 2 del Clausura 2026 continúa con los partidos entre Chivas vs. Pachuca, León vs. Cruz Azul, Santos vs. Necaxa y Monterrey vs. Toluca.

    Partidos de hoy sábado 10 de enero del 2026

    FA Cup
    - Fulham vs. Middlesbrough - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Liga de Escocia
    - Celtic vs. Dundee United - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Eredivisie
    - AZ vs. Volendam - El partido inicia a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.

    Copa Africana Naciones
    - Argelia vs.Nigeria - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    - Egipto vs. Costa de Marfil - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Liga MX
    - Chivas vs. Pachuca - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a la 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.

    - León vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Santos vs. Necaxa - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos por ViX.

    - Monterrey vs. Toluca - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    NFL Playoffs
    - Rams vs. Panthers - El partido inicia a las 3:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a la 1:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5.

    - Packers vs. Bears - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5.

    Partidos 9 de enero
    Partidos 8 de enero
    Partidos 7 de enero
    Partidos 6 de enero
    Partidos 5 de enero

