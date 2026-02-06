Futbol Partidos de hoy 6 de febrero de 2025: JJOO Invierno y Liga MX La actividad deportiva del fin de semana inicia con emocionantes eventos en todos los frentes.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Así marcha la tabla de la Liga MX tras la Jornada 4 del Clausura 2026



Es viernes y los deportes lo saben, la actividad deportiva del fin de semana arranca este 6 de febrero con emocionantes eventos y partidos a lo largo del planeta como la inaguración de Milano-Cortina 2026, los mexicanos en el exterior y la Liga MX.

PUBLICIDAD

Arrancamos en la Liga de Arabia con Cristiano Ronaldo y Al-Nassr que enfrenta al Al Ittihad. De ahí pasamos a Países Bajos donde el Roda JC de Daniel Lajud juega contra el Den Hag de la Eerste Divisie.

Más tarde, la inauguración Milano Cortina 2026 se dará para dar el banderazo oficial de salida de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ya por la noche se abre la Jornada 5 de la Liga MX con los duelos: Tigres vs. Santos, Necaxa vs. Atlético de San Luis, M azatlán vs. Chivas y Tijuana vs. Puebla.

Partidos de hoy 6 de febrero de 2025

Liga de Arabia

- Al-Nassr vs. Al Ittihad - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Eerste Divisie

- Roda JC vs. Den Hag - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

- Inauguración - Inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 11:00 am PT. En México lo podrás ver a través de Canal 9 y ViX.

Liga MX

- Tigres vs. Santos - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT.

PUBLICIDAD

- Necaxa vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX, y en los Estados Unidos por TUDN.

- Mazatlán vs. Chivas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Tijuana vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.