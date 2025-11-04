El balón no se detiene y sigue rodando a lo largo del planeta futbol. Destacan los duelos en la UEFA Champions League, las Semifinales del Mundial Sub 17 femenil y el inicio de la Liguilla de Liga MX Femenil.

En el torneo de la UEFA, todos los duelos son de poder a poder e inician con el Qarabag vs. Chelsea y el Pafos vs. Villarreal.

Más tarde los duelos suben de intensidad con el Brujas vs. Barcelona, Manchester City vs. Borussia Dortmund, Ajax vs. Galatasaray, Benfica vs. Leverkusen, Marsella vs. Atalanta, Inter vs. Kairat y Newcastle vs. Athletic Club.

En las Semifinales del Mundial Sub 17 femenil, México enfrentará de nuevo a Países Bajos al que ya venció en la ronda de grupos.

Y finalmente, arrancan los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil con el encuentro entre Cruz Azul y Pachuca.

Partidos de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

UEFA Champions League

- Qarabag vs. Chelsea - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Pafos vs. Villarreal - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

- Brujas vs. Barcelona - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Manchester City vs. Borussia Dortmund - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

- Ajax vs. Galatasaray - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

- Benfica vs. Leverkusen - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

- Marsella vs. Atalanta - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

- Inter vs. Kairat - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

- Newcastle vs. Athletic Club - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Semifinal Mundial Sub 17 Femenil

- Países Bajos vs. México - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT. El juego lo podrás ver en México a través de TUDN.

Liguilla Liga MX Femenil

- Cruz Azul vs. Pachuca - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos a través ViX.

