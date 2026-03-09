    Futbol

    Final de Campeonato Mineiro de Brasil termina en batalla campal y 23 expulsados

    Cruzeiro y Atlético Mineiro terminan enfrascados en pelea monumental donde hubo golpes, patadas y jaloneos que deja por un lado al campeón.

    Por:Erick Morales Baca
    ¡Lamentables imágenes! Batalla campal en el futbol de Brasil

    Escándalo en el futbol de Brasil, donde 23 jugadores fueron expulsados tras batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en la Final del Campeonato Mineiro 2026 que terminó en un verdadero caos.

    El partido, que se encaminaba a un triunfo por 1-0 para la Raposa (gol de Kaio Jorge), se descontroló en los minutos de compensación con una bronca generalizada que involucró a casi todo el plantel de ambos equipos.

    La confusión inició tras un choque fuerte entre el delantero Everson (Mineiro) y el portero Christian (Cruzeiro) dentro del área, lo que derivó en empujones, puñetazos, patadas y hasta una patada voladora de Lucas Villalba a Hulk.

    El árbitro Matheus Candançan no expulsó a nadie en el momento por el tumulto, pero en la cédula arbitral oficial, publicada horas después, registró 23 expulsiones (12 del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro), con la siguiente justificación para la mayoría: “Expulsados por, durante la pelea generalizada tras finalizar el partido, lanzar y golpear a puñetazos y patadas a los adversarios, no siendo posible presentar la tarjeta roja debido al tumulto".

    Jugadores expulsados del Atlético Mineiro:

    • Everson
    • Renan Lodi
    • Gabriel Delfim
    • Junior Alonso
    • Alan Franco
    • Hulk
    • Lyanco
    • Ruan Tressoldi
    • Alan Minda
    • Preciado
    • Cassiera

    Jugadores expulsados del Cruzeiro:

    • Christian
    • Fabrício Bruno
    • Lucas Romero
    • Kaio Jorge
    • João Marcelo
    • Kauã Prates
    • Lucas Villalba
    • Cássio
    • Matheus Henrique
    • Walace
    • Fagner
    • Gerson

    El resultado final quedó 1-0 a favor del Cruzeiro, que se consagró campeón estatal, pero las miradas se enfocaron en las lamentables escenas de violencia que empañaron el clásico mineiro.

    Las sanciones deportivas se cumplirán en la próxima edición del Campeonato Mineiro (no afectan al Brasileirão ni a otras competiciones nacionales).

