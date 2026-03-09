Futbol Final de Campeonato Mineiro de Brasil termina en batalla campal y 23 expulsados Cruzeiro y Atlético Mineiro terminan enfrascados en pelea monumental donde hubo golpes, patadas y jaloneos que deja por un lado al campeón.

Video ¡Lamentables imágenes! Batalla campal en el futbol de Brasil

Escándalo en el futbol de Brasil, donde 23 jugadores fueron expulsados tras batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en la Final del Campeonato Mineiro 2026 que terminó en un verdadero caos.

El partido, que se encaminaba a un triunfo por 1-0 para la Raposa (gol de Kaio Jorge), se descontroló en los minutos de compensación con una bronca generalizada que involucró a casi todo el plantel de ambos equipos.

La confusión inició tras un choque fuerte entre el delantero Everson (Mineiro) y el portero Christian (Cruzeiro) dentro del área, lo que derivó en empujones, puñetazos, patadas y hasta una patada voladora de Lucas Villalba a Hulk.

El árbitro Matheus Candançan no expulsó a nadie en el momento por el tumulto, pero en la cédula arbitral oficial, publicada horas después, registró 23 expulsiones (12 del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro), con la siguiente justificación para la mayoría: “Expulsados por, durante la pelea generalizada tras finalizar el partido, lanzar y golpear a puñetazos y patadas a los adversarios, no siendo posible presentar la tarjeta roja debido al tumulto".

Jugadores expulsados del Atlético Mineiro:

Everson

Renan Lodi

Gabriel Delfim

Junior Alonso

Alan Franco

Hulk

Lyanco

Ruan Tressoldi

Alan Minda

Preciado

Cassiera

Jugadores expulsados del Cruzeiro:

Christian

Fabrício Bruno

Lucas Romero

Kaio Jorge

João Marcelo

Kauã Prates

Lucas Villalba

Cássio

Matheus Henrique

Walace

Fagner

Gerson

El resultado final quedó 1-0 a favor del Cruzeiro, que se consagró campeón estatal, pero las miradas se enfocaron en las lamentables escenas de violencia que empañaron el clásico mineiro.