    Real Madrid

    Partidos del martes 4 de noviembre del 2025: UEFA Champions League y Mundial Sub-17

    El torneo más espectacular del orbe a nivel de clubes vuelve a la actividad; así como la Selección Mexicana Sub-17.

    Erick Morales Baca.
    Video Así puedes ver los partidos de Champions League este martes 4 de noviembre

    Para este martes 4 de noviembre la actividad deportiva sigue su curso y acompañada de uno de los torneos más espectaculares del mundo del futbol, la UEFA Champions League, donde saltarán a la cancha algunos de los mejores equipos del orbe.

    A través de tu pantalla podrás disfrutar de encuentros de alto calibre como Liverpool vs. Real Madrid, PSG vs. Bayern Múnich o el Slavia Praga vs. Arsenal , además de equipos como Atlético de Madrid, Juventus o Napoli.

    Sin olvidar que si eres de los que les gusta madrugar, el día iniciará muy temprano con el encuentro de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en el Mundial Sub-17.

    PARTIDOS DE HOY MARTES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025

    MUNDIAL SUB-17

    México vs. Corea del Sur

    • Horario: A las 7:00 am de la Ciudad de México y a las 8:00 am del Este a las 7:00 am del Centro y a las 5:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás verlo a través de Canal 9, TUDN y ViX en México.

    UEFA CHAMPIONS LEAGUE


    Slavia Praga vs. Arsenal

    • Horario: A las 11:45 am de la Ciudad de México y a las 12:45 pm del Este a las 11:45 am del Centro y a las 9:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este partido puedes sintonizarlo mediante Unimas, TUDN, TUDN.COM, App de TUDN Y ViX en los Estados Unidos.

    Napoli vs. Eintracht Frankfurt

    • Horario: A las 11:45 am de la Ciudad de México y a las 12:45 pm del Este a las 11:45 am del Centro y a las 9:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

    Liverpool vs. Real Madrid

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás verlo por Univision, TUDN, TUDN.COM, App de TUDN Y ViX en los Estados Unidos.
    Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

    Juventus vs. Sporting Lisboa

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

    Bodo Glimt vs. Monaco

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

    Olympiacos vs. PSV

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

    Tottenham vs. Copenhague

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.
    PSG vs. Bayern Múnich

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

    Real Madrid rinde emotivo homenaje a Diogo Jota con una ofrenda en Anfield

