Partidos del martes 4 de noviembre del 2025: UEFA Champions League y Mundial Sub-17

Video Así puedes ver los partidos de Champions League este martes 4 de noviembre

Para este martes 4 de noviembre la actividad deportiva sigue su curso y acompañada de uno de los torneos más espectaculares del mundo del futbol, la UEFA Champions League, donde saltarán a la cancha algunos de los mejores equipos del orbe.

A través de tu pantalla podrás disfrutar de encuentros de alto calibre como Liverpool vs. Real Madrid, PSG vs. Bayern Múnich o el Slavia Praga vs. Arsenal , además de equipos como Atlético de Madrid, Juventus o Napoli.

PUBLICIDAD

Sin olvidar que si eres de los que les gusta madrugar, el día iniciará muy temprano con el encuentro de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en el Mundial Sub-17.

PARTIDOS DE HOY MARTES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025

MUNDIAL SUB-17

México vs. Corea del Sur

Horario: A las 7:00 am de la Ciudad de México y a las 8:00 am del Este a las 7:00 am del Centro y a las 5:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde ver: Este encuentro podrás verlo a través de Canal 9, TUDN y ViX en México.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE



Slavia Praga vs. Arsenal

Horario: A las 11:45 am de la Ciudad de México y a las 12:45 pm del Este a las 11:45 am del Centro y a las 9:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde Ver: Este partido puedes sintonizarlo mediante Unimas, TUDN, TUDN.COM, App de TUDN Y ViX en los Estados Unidos.

Napoli vs. Eintracht Frankfurt

Horario: A las 11:45 am de la Ciudad de México y a las 12:45 pm del Este a las 11:45 am del Centro y a las 9:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

Liverpool vs. Real Madrid

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde ver: Este encuentro podrás verlo por Univision, TUDN, TUDN.COM, App de TUDN Y ViX en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

Juventus vs. Sporting Lisboa

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

Bodo Glimt vs. Monaco

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

Olympiacos vs. PSV

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

Tottenham vs. Copenhague

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Dónde Ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

PSG vs. Bayern Múnich

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.