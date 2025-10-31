    Liga MX Femenil

    Partidos de hoy 31 de octubre: Liga MX y Serie Mundial

    El Apertura 2025 abre la Jornada 16 y se juega el sexto juego de la Serie Mundial.

    Por:
    Omar Carrillo.
    ¡Duelo de contrastes! Así podrás ver el Puebla vs. Cruz Azul de Jornada 16

    El balón no deja de rodar y es tiempo de definiciones tanto en la Liga MX como en la Serie Mundial de Beisbol.

    Pero primero en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se juega la Jornada 17 y se deben de completar los ochos equipos invitados a las Liguilla.

    Entre los duelos más destacados del día se encuentra el Toluca vs. Puebla y el Rayadas vs. Atlas.

    Mientras los Toronto Blue Jays y Los Angeles Lakers disputarán el sexto partido de la S erie Mundial de la MLB. De ganar el conjunto canadiense se coronará.

    Finalmente, la Liga MX varonil va de a poco completando los clubes que disputarán la Fiesta Grande y el Play-In, y abre su fecha 17 con los juegos entre Necaxa vs. Santos, Atlético de San Luis vs. Juárez y Puebla vs. Cruz Azul.

    Partidos de hoy 30 de octubre del 2025: Liga MX y Serie Mundial

    Liga MX Femenil
    - Toluca vs. Puebla - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a as 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los dos países a través de ViX.

    - Rayadas vs. Atlas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a as 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los dos países a través de ViX.

    Serie Mundial MLB
    - Dodgers vs. Blue Jays - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a as 7:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

    Liga MX
    - Necaxa vs. Santos - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a as 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Atlético de San Luis vs. Juárez FC - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a as 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Puebla vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a as 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

