    Futbol

    Partidos de hoy 1 de noviembre del 2025: Liga MX y mexicanos en el exterior

    Sigue la Jornada 16 del Apertura, hay playoffs de la MLS y se define la Liguilla de la Liga MX Femenil.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video América vs. León, así puedes ver el partido de la jornada 16

    El balón no deja de rodar y es tiempo de definiciones tanto en la Liga MX como en la MLS y en la Liga Mx Femenil.

    En el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se juegan este sábado los últimos partidos la Jornada 17 y se deben de completar los ochos equipos invitados a la Liguilla.

    Entre los duelos más destacados del día se encuentra el Cruz Azul vs. Tigres y el Mazatlán vs. América.

    Varios mexicanos pueden ver actividad en el exterior. En Arabia, el Al-Taawon se enfrenta con el Al-Qadisiya de un Julián Quiñones que pasa por un gran momento, mientras que el Fulham de Raúl Jiménez recibe en la Premier League al Wolverhampton.

    César Montes con el Lokomotiv en Rusia, César ‘Chino’ Huerta con el Anderlecht en Bélgica también harán presencia mexicana en Europa, en tanto que en la MLS el San Diego FC de Hirving ‘Chucky’ Lozano visita al Portland Timbers en la primera ronda de los playoffs.

    Finalmente, la Liga MX varonil va de a poco completando los clubes que disputarán la Fiesta Grande y el Play-In, y sigue la su fecha 17 con los juegos entre Atlas vs. Tolucas, Monterrey vs. Tigres y América vs. León.

    Partidos de hoy 1 de noviembre del 2025: Liga MX, Liga MX Femenil y mexicanos en el exterior

    Liga MX Femenil

    • Cruz Azul vs. Tigres - El partido inicia a las 3:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 5:45 pm ET, a las 4:45 pm CT y a las 2:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los dos países a través de ViX.

    Liga de Arabia Saudita

    • Al-Taawon vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 7:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 am ET, a las 8:30 am CT y a las 6:30 pm PT.
    Premier League

    • Fulham vs. Wolverhampton - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    Liga de Rusia

    • Zenit vs. Lokomotiv - El partido inicia a las 11:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:15 pm ET, a las 12:15 pm CT y a las 10:15 am PT.

    Liga de Bélgica

    • Anderlecht vs. Mechelen - El partido inicia a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT.

    MLS

    • Portland Timbers vs. San Diego FC - El partido inicia a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 7:30 pm PT.

    Liga MX

    • Atlas vs. Toluca: El juego es el sábado 1 de noviembre a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
    • Monterrey vs. Tigres:

      El partido es este sábado 1 de noviembre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.
    • América vs. León: El encuentro es este sábado 1 de noviembre a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

