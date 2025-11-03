Video El Genoa toma drástica decisión sobre el futuro de Johan Vásquez

La actividad deportiva no se detiene este lunes 3 de noviembre donde se destacan los cierres de jornada de las mejores ligas del futbol de Europa, los Playoffs de la MLS, así como el tradicional Monday Night Football.

En la Serie A el partido que destaca es el Genoa de Johan Vázquez, quien se quedó sin técnico hace unos días, que busca su primer triunfo en la temporada ante Sassoulo.

PUBLICIDAD

En la Premier League el Sounderland quiere seguir sorprendiendo en su regresó a primera cuando enfrente al Everton.

Mientras que en la MLS Seattle Soundes recibe a Minnesota United en el segundo partido de la serie.

Y en la NFL se cierra la semana 9 con el Dallas Cowboys contra Arizona Cardinals.

PARTIDOS DE HOY LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Serie A:

- Genoa vs. Sassuolo: 11:30 am del Centro de la Ciudad de México; 12:30pm del ET, 11:30am de CT y 9:30am del PT en los Estados Unidos.

- Lazio vs. Cagliari: 1:45pm del Centro de la Ciudad de México; 2:45pm del ET, 1:45pm del CT y 11:45am del PT en los Estados Unidos.

Premier League:

- Sunderland vs. Everton: 2:00pm Centro de la Ciudad de México; 3:00pm del ET, 2:00pm de CT y 12:00pm del PT en los Estados Unidos.

MLS:

- Seattle Sounders vs. Minnesota United: 9:45pm del Centro de la Ciudad de México; 11:45pm del ET, 9:45pm del CT y 7:45am del PT en los Estados Unidos.