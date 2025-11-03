    NFL

    Partidos del lunes 3 de noviembre del 2025: Futbol en Europa, Playoffs de MLS y NFL

    La actividad deportiva no se detiene este día con juegos en Italia, Inglaterra y con el tradicional Monday Night Football.

    La actividad deportiva no se detiene este lunes 3 de noviembre donde se destacan los cierres de jornada de las mejores ligas del futbol de Europa, los Playoffs de la MLS, así como el tradicional Monday Night Football.

    En la Serie A el partido que destaca es el Genoa de Johan Vázquez, quien se quedó sin técnico hace unos días, que busca su primer triunfo en la temporada ante Sassoulo.

    En la Premier League el Sounderland quiere seguir sorprendiendo en su regresó a primera cuando enfrente al Everton.

    Mientras que en la MLS Seattle Soundes recibe a Minnesota United en el segundo partido de la serie.

    Y en la NFL se cierra la semana 9 con el Dallas Cowboys contra Arizona Cardinals.

    PARTIDOS DE HOY LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025

    Serie A:
    - Genoa vs. Sassuolo: 11:30 am del Centro de la Ciudad de México; 12:30pm del ET, 11:30am de CT y 9:30am del PT en los Estados Unidos.
    - Lazio vs. Cagliari: 1:45pm del Centro de la Ciudad de México; 2:45pm del ET, 1:45pm del CT y 11:45am del PT en los Estados Unidos.

    Premier League:
    - Sunderland vs. Everton: 2:00pm Centro de la Ciudad de México; 3:00pm del ET, 2:00pm de CT y 12:00pm del PT en los Estados Unidos.

    MLS:
    - Seattle Sounders vs. Minnesota United: 9:45pm del Centro de la Ciudad de México; 11:45pm del ET, 9:45pm del CT y 7:45am del PT en los Estados Unidos.

    NFL:
    - Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals: 7:15pm del Centro de la Ciudad de México; 8:15pm del ET, 7:15pm del CT y 5:15am del PT en los Estados Unidos.

