Partidos de hoy 2 de noviembre del 2025: Mundial Sub-17, Liga MX, mexicanos en el exterior y NFL

Intensa actividad deportiva nos depara este domingo en distintos rincones del planeta, sobresaliendo el futbol internacional y nacional.

México busca su pase a las Semifinales en el Mundial Femenil Sub-17 cuando enfrente a Italia, en un compromiso de altas expectativas para el balompié nacional.

En el Viejo Continente, en específico en la Liga de Turquía destaca el compromiso Besiktas ante Fenerbahce de Edson Álvarez. En España, el partido Barcelona frente a Elche en la J11 de LaLiga.

En Grecia, AEK enfrenta Panetolikos, Orbelín Pineda quien vería minutos de actividad. En Italia, Milan se mide a la Roma, Santi Giménez ante la oportunidad de romper las redes.

En nuestro país, tres compromisos cierran la Jornada 16 de la Liga MX. Pumas vs. Tijuana, Querétaro vs. Mazatlán y Pachuca vs. Chivas.

Partidos de hoy domingo 2 de noviembre del 2025

Mundial Sub-17 Femenil

México vs. Italia: El partido arranca a las 13:00 horas del Centro de México, 14:00 en el Este y 11:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

El cotejo lo podrás ver en México a través de la plataforma ViX.

Liga MX

Pumas vs. Tijuana: El compromiso inicia a las 12:00 PM del Centro de México, 13:00 en el Este y 10:00 en el Pacífico.

El juego lo verás en México en Las Estrellas, TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de TUDN y ViX.

Querétaro vs. Mazatlán: El cotejo se pone en marcha a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 en el Este y 15:00 en el Pacífico.

El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de TUDN y ViX.

Pachuca vs Chivas: El cotejo arranca a las 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico.

El juego se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.

NFL

Blitz NFL: Toda la actividad del futbol americano en punto de las 12:00 PM, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

Lo podrás ver en el Canal 9 de México y ViX.

San Francisco 49ers vs NY Giants: Arranca el compromiso a las 12:00 PM, 13:00 en el Este y 10:00 AM en el Pacífico.

Lo podrás ver en México en ViX.

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills: El juego de la Semana 9, inicia a las 15:00 en el Centro de México 16:00 en el Este y 13:00 en el Pacífico.

El partido se verá en México en Canal 9 y ViX.

Liga Turquía:

Besiktas vs. Fenerbahçe: Rueda el esférico a las 11:00 AM en el Centro de México, 13.00 en el Este, 9:00 AM en el Pacífico.

LaLiga:

Barcelona vs Elche: Arranca el juego a las 11:30 AM en México, 13:30 en el Este y 9:30 en el Pacífico.

Liga Grecia:

AEK vs. Panetolikos: El silbatazo inicial es a las 13:00 en México, 14:00 en el Este y 11:00 AM en el Pacífico.