Futbol Partidos de hoy miércoles 25: Champions League Femenina, El Salvador y Uruguay La jornada de mitad de semana nos tiene reservados interesantes duelos en todos los frentes alrededor del mundo.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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El futbol no hace pausas pese a la fecha FIFA y nos tiene reservados partidos harto interesantes este miércoles 25 de marzo del 2026 entre los que destacan los de la Champions League Femenina y los de las liga de El Salvador, Colombia y Uruguay.

En el torneo femenil de la UEFA se juega el clásico español entre el Real Madrid vs. FC Barcelona y el Manchester United vs. Bayern Múnich.

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En Colombia, América de Cali enfrenta a Llaneros FC, en El Salvador el Hércules juega ante CD Águila y en Uruguay destacan Cerro vs. Juventud y Boston River vs. Peñarol.

Partidos de hoy miércoles 25 de marzo del 2026

UEFA Champions League Femenina

Real Madrid vs. FC Barcelona - El partido inicia las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:45 pm ET, a la 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT.

Manchester United vs. Bayern Múnich - El partido inicia las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.

Colombia Primera

América de Cali vs. Llaneros FC - El partido inicia las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

El Salvador Primera División

Hércules vs. CD Águila - El partido inicia las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT.

Uruguay Primera División

Cerro vs. Juventud - El partido inicia las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.

Boston River vs. Peñarol - El partido inicia las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.