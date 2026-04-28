    Futbol

    Partidos de hoy 28 de abril: Champions League y Champions Cup

    La actividad futbolística de mitad de semana nos tiene reservamos duelos de alto calibre en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Horario y dónde ver Nashville SC vs. Tigres partido de ida de Semifinales de Concacaf Champions Cup

    La temporada de futbol está llegando a su final alrededor del mundo y este martes 28 de abril del 2026 nos tiene reservados juegos de alto calibre en todos los frentes y destacan las Semifinales de Ida de la Champions League y de la Champions Cup.

    Pero antes de eso, en Países Bajos el Roda, de Daniel Lajud, enfrenta al Waalwijk en los Playoffs de la Eerste Divisie.

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    Ya en el torneo de la UEFA, solo quedan cuatro competidores y este martes el francés PSG recibe al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes de París en un duelo de altísimo nivel entre el actual campéon del torneo y un siempre poderoso conjunto alemán que ha ganado la competencia en seis oportunidades.

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    Mientras tanto, en la competencia de la Concacaf, en la misma instancia, Nashville recibe a Tigres en el Geodis Park en Tennessee. El duelo sigue marcando la rivalidad entre la MLS y la Liga MX en la búsqueda de la supremacía futbolística de la zona. Además tiene el atractivo de que André Gignac juega sus últimos partidos en la institución, tras once años.

    Partidos de hoy martes 28 de abril del 2026

    Eerste Divisie Playoffs
    - Roda vs. Waalwijk - El partido arranca a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    UEFA Champions League Semifinal
    - PSG vs. Bayern Múnich - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Concacaf Champions Cup Semifinal
    - Nashville vs. Tigres - El partido arranca a la 6:36 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:36 pm ET, a las 7:36 pm CT y a las 5:36 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

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