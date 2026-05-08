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    Partidos de hoy viernes 8 de mayo: Futbol en España e Italia

    La recta final de las Ligas en el mundo se asoma ante la llegada de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Nuevo Scudetto! Inter se proclama campeón de Italia tras vencer al Parma

    La Jornada 36 de la Liga en Italia se pone en marcha con el compromiso Torino ante Sassuolo, que marcha en la posición 10 de la tabla general con 49 puntos. El rival se ubica en el lugar 13 con 41 puntos.

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    El compromiso arranca a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 AM PT en los Estados Unidos).

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    En España, la Jornada 35 inicia con el juego Levante frente a Osasuna, que deberá aprovechar el mal paso del oponente para suma tres puntos. El cuadro de Pamplona es décimo con 42 unidades y Levante apenas acumula 33, para ubicarse en el penúltimo sitio de la tabla general.

    El partido arranca a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 14:00 PT).

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