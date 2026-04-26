    Futbol

    Partidos del 26 de abril: Mexicanos en el exterior y definición de la Liga MX

    La actividad del fin de semana continúa con encuentros importantes y emocionantes en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    El balón sigue rodando este fin de semana y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes este domingo 26 de abril del 2026 como los de lo mexicanos en el exterior y los de la Jornada 17 de la Liga MX.

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    Iniciamos en la Serie A cuando el Genoa, de Johan Vásquez reciba al Como y el Milan, de Santi Giménez, haga lo propio con la Juventus.

    En Rusia, el Dinamo Moscú, de Luis Chávez, enfrenta el PFC Sochi. En Bélgica, el Anderlecht de César Huerta, juega con el Union Saint-Gilloise y en Turquía el Fenerbahce, de Edson Álvarez, va a la casa del Galatasaray.

    Y en la Liga MX cierran la jornada 16 y el Clausura 2026 en su fase regular: Santos vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Necaxa.

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    Partidos del domingo 26 de abril del 2026

    Seria A
    - Genoa vs. Como - El partido arranca a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

    - Milan vs. Juventus - El partido arranca a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Liga Rusia
    - Dinamo Moscú vs. PFC Sochi - El partido arranca a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    Liga Bélgica
    - Anderlecht vs. Union Saint-Gilloise - El partido arranca a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

    Liga Turquía
    - Galatasaray vs. Fenerbahce - El partido arranca a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

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    Liga MX
    - Santos vs. Monterrey - El partido arranca a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver México a través de ViX, Canal 5 y TUDN, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de tudn.

    - Cruz Azul vs. Necaxa - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver México a través de ViX, Canal 5 y TUDN, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de tudn.

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