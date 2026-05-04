    FIFA

    FIFA inhabilita a Ian Alves por ser culpable de acoso sexual en Guyana

    El organismo rector del futbol tomó la decisión este lunes tras el análisis de pruebas.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video FIFA investigará a Avram Grant por acusaciones de acoso sexual

    La FIFA inhabilitó por cinco años a Ian Alves, exsecretario general de la Federación de Futbol de Guyana (GFF), al ser culpable de acoso sexual.

    A través de un comunicado de prensa, el organismo rector del futbol, señaló que le prohibía participar en cualquier actividad relacionada al futbol, además de una multa de 22 mil dólares.

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    El Comité de Ética independiente fue el encargo de suspender al directivo por estos actos en contra de miembros del personal femenino de la Federación de Futbol de Guyana.

    Comunicado de FIFA sobre Ian Alves


    "La sala de adjudicación del Comité de Ética independiente ha prohibido al Sr. Ian Alves, exsecretario general de la Federación de Futbol de Guyana (GFF), participar en todas las actividades relacionadas con el fútbol durante cinco años, tras haberle declarado culpable de abusar de su posición para acosar sexualmente a miembros del personal femenino de la GFF.

    "Además de la prohibición, la sala de adjudicación ha impuesto una multa por valor de 20.000 CHF francos suizos) al señor Alves.

    "Tras un análisis cuidadoso de las declaraciones escritas de las víctimas, la documentación proporcionada por la GFF, las alegaciones de los acusados, así como las diversas pruebas recogidas durante la investigación de la sala de investigación, la sala de adjudicación quedó cómodamente satisfecha de que el señor Alves había infringido el artículo 24 (Protección de la integridad física y mental), el artículo 26 (Abuso de cargo) y, por corolario, el artículo 14 (Deberes generales) del Código de Ética de la FIFA", se lee en parte del comunicado por FIFA.

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