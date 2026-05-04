FIFA FIFA inhabilita a Ian Alves por ser culpable de acoso sexual en Guyana El organismo rector del futbol tomó la decisión este lunes tras el análisis de pruebas.

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La FIFA inhabilitó por cinco años a Ian Alves, exsecretario general de la Federación de Futbol de Guyana (GFF), al ser culpable de acoso sexual.

A través de un comunicado de prensa, el organismo rector del futbol, señaló que le prohibía participar en cualquier actividad relacionada al futbol, además de una multa de 22 mil dólares.

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El Comité de Ética independiente fue el encargo de suspender al directivo por estos actos en contra de miembros del personal femenino de la Federación de Futbol de Guyana.

Comunicado de FIFA sobre Ian Alves



"La sala de adjudicación del Comité de Ética independiente ha prohibido al Sr. Ian Alves, exsecretario general de la Federación de Futbol de Guyana (GFF), participar en todas las actividades relacionadas con el fútbol durante cinco años, tras haberle declarado culpable de abusar de su posición para acosar sexualmente a miembros del personal femenino de la GFF.

"Además de la prohibición, la sala de adjudicación ha impuesto una multa por valor de 20.000 CHF francos suizos) al señor Alves.