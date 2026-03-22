Futbol Partidos de hoy 22 de marzo: Mexicanos en el exterior y Liga MX La jornada del fin de semana sigue y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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El futbol sigue su marcha el fin de semana y nos tiene reservados este domingo 22 de la marzo del 2026 emocionantes duelos en distintos frentes como los mexicanos en el exterior y la Liga MX.

Iniciamos en la Liga de Chipre con el recientemente convocado Guillermo Ochoa y el AEL contra el Ethnikos para brincar a la Liga de Rusia con el Lokomotiv, de César Montes, frente al FC Akron Tolyatii.

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Luego brincamos a la MLS donde el Inter Miami, de Germán Berterame y Lionel Messi, visitan al NYCFC. En LaLiga, Betis, de Álvaro Fidalgo, va a la casa del Athletic y en la Liga de Bélgica el Anderlecht recibe al Cercle, de Heriberto Jurado.

En LaLiga los juegos más destacados son , Barcelona vs. Rayo Vallecano y el Real Madrid vs. el Atlético de Madrid, de Obed Vargas.

Finalmente, la Liga MX cierra la Jornada 13 con los juegos: Pachuca vs. Toluca, Santos vs. Puebla y Juárez vs. Tigres.

Partidos de hoy domingo 22 de marzo del 2026

Liga Chipre

AEL vs. Ethnikos Achnas - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Liga de Rusia

Lokomotiv vs. FC Akron Tolyatii - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

MLS

New York City FC vs. Inter Miami - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

Liga Grecia

AEK vs. AE Kifisia FC - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

Volos vs. PAOK - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

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LaLiga

Barcelona vs. Rayo Vallecano - El partido inicia a las 7:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

- Real Madrid vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Liga MX

Pachuca vs. Toluca - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Santos vs. Puebla - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.

Juárez vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

Liga MX femenil

Pumas vs. Pachuca - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.