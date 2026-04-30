    Futbol

    Partidos de hoy 30 de abril: Europa League y Conference League

    La actividad de media semana nos tiene reservados encuentros de alto calibre en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Así se juegan los partidos de Liguilla en la Liga MX Femenil

    El balón no se detiene ni a mitad de semana y este jueves 30 de abril del 2026 nos tiene reservados duelos de alto calibre como las Semifinales de ida tanto de la Europa League como de la Conference League.

    Iniciamos con la Europa League en la que Braga recibe al Freiburg y el Nottingham Forest al Aston Villa, mientras en la Conference el Shakthark Donetks juega ante el Crystal Palace y el Rayo Vallecano al Strasbourg.

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    En los Cuartos de Final de la Liga MX femenil juegan Chivas vs. Pachuca y Toluca vs. Tigres.

    Partidos de hoy jueves 30 de abril del 2026

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    UEFA Europa League Semifinales
    - Braga vs. Freiburg - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Nottinghan vs. Aston Villa - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    Conference League Semifinales

    - Shakthark Donetks vs. Crystal Palace - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Rayo Vallecano vs. Strasbourg - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El partido lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Liga MX Femenil Cuartos de Final

    - Chivas vs. Pachuca - El partido arranca a las 7:07 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:07 pm ET, a las 8:07 pm CT y a las 6:07 pm PT.

    - Toluca vs. Tigres - El partido arranca a la 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN. Mientras en México por TUDN.

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    Video Fechas y horarios de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil
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