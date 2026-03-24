    Futbol

    Partidos del 24 de marzo: Champions League Femenina, ligas de Colombia y Uruguay

    El balón no se detiene y nos reserva emocionantes encuentros en todos los frentes alrededor del planeta futbol.

    Por:
    Omar Carrillo
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    El balón no se detiene y nos lleva a emocionantes partidos alrededor del mundo como con la Champions League Femenina y las ligas de Colombia, Uruguay y Honduras.

    En el torneo femenil de la UEFA destacan el Wolfsburg vs. Lyon y el Arsenal vs. Chelsea.

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    Más tarde, en la Liga Nacional de Honduras, Atlético Choloma vs. Policía Nacional FC. En Colombia destacan el Deportes Pereira vs. Cucuta Deportivo y el Junior vs. Atlético Bucaramanga.

    Y en Uruguay, L iverpool M. vs. Central Espanol y Nacional vs. Cerro Largo.

    Partidos del martes 24 de marzo del 2026

    UEFA Champioons League Femenina
    Wolfsburg vs. Lyon - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 1:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 10:45 am PT.

    Arsenal vs. Chelsea - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.

    Honduras Liga Nacional
    Atlético Choloma vs. Policía Nacional FC - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a la 6:30 pm PT.

    Colombia Primera
    Deportes Pereira vs. Cucuta Deportivo - El partido inicia a las 2:30 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a la 1:30 pm PT.

    Junior vs. Atlético Bucaramanga - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

    Uruguay Primera División
    Liverpool M. vs. Central Espanol - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.

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    Nacional vs. Cerro Largo - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

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