Dani Alves Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético de Madrid El exfutbolista brasileño mostró su nueva faceta ante miles de fieles.

Video Dani Alves reaparece como predicador en el estadio del Atlético de Madrid

Dani Alves reapareció en España y no precisamente para un evento relacionado al futbol: el brasileño mostró al mundo su supuesta renovación espiritual y su nueva faceta como predicador.

Con el lema, "Cristo me ha hecho libre", el exjugador del Barcelona y los Pumas de la UNAM, se hizo presente en un evento privado celebrado en el estadio del Atlético de Madrid, aprovechando el viaje de los Colchoneros a Londres para la semifinal de vuelta de la Champions League.

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Ante más de 35 mil creyentes, Dani Alves dio testimonio de su renovada fe meses después de haberse retirado del futbol profesional, siendo la Liga MX su última aventura en las canchas, tras las acusaciones en su contra por agresión sexual en Barcelona.

“Yo estuve detenido 40 años precisamente. Pero en la prisión, Cristo me ha hecho libre.

Yo no sé lo que ustedes están pasando en sus vidas, cuáles son las prisiones que ustedes están afrontando, pero yo estoy aquí para decir que hoy Cristo romperá estas prisiones, derrocará estos muros y romperá estas cadenas", fueron algunas palabras que el brasileño dirigió a la multitud.