    Futbol

    Partidos de hoy 4 de mayo: Actividad futbolística en Inglaterra, España e Italia.

    La Premier League nos presenta para este día una doble cartelera, donde sobresale el encuentro del Manchester City.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Manchester City mete presión al Arsenal tras ganar 2-1 en la Premier League

    El futbol internacional arranca temprano 8:00 AM en el Centro de México (10:00 AM ET y 9:00 AM PT en los Estados Unidos) con el partido Chelsea ante Nottingham Forest.

    El Everton tendrá una complicada visita cuando reciba al Manchester City, que sigue a la caza del Arsenal, líder en la Premier League. El balón rueda a las 13:00 en el Centro de México (15:00 ET y 14:00 PT).

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    En Italia cierra la jornada el compromiso Cremonese que enfrenta a Lazio a las 10:30 AM en el Centro de México (12:30 PM ET y 11:30 AM PT).

    En España el juego Sevilla ante la Real Sociedad también cierra la actividad de jornada. El balón rueda a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 14:00 PT).

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