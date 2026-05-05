Palmeiras Palmeiras anuncia su retiro del Brasileirao Serie A por desacuerdos con patrocinador El gigante brasileño detalló las razones detrás de su polémica decisión.

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El futbol de Brasil de máxima categoría sufrió este martes una sacudida tras el inesperado anuncio de uno de los clubes más celebrados del cono sur y el mundo entero.

Se trata del Palmeiras, cuna de algunos de los mejores futbolistas de la historia, cuyo comunicado sentó un precedente en la Serie A del Brasileirao tras la conclusión de la disputa por la distribución de los ingresos por derechos de transmisión hasta 2029.

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La reacción del Palmeiras se dio tras el acuerdo entre la liga y el club Flamengo, el cual será beneficiado con alrededor de 30 millones de reales brasileños, poco más de 6 millones de dólares, que el resto de los participantes durante el año de contrato firmado con la televisora Globo.

Esto provocó que el 'Verdao' anunciara su salida del bloque que conforma la Ligra Brasileña de Futbol, pero descartó que por el momento no se unirá a otro grupo.

"Desde las primeras conversaciones en 2022, el club participó de forma activa y proactiva en los debates destinados a la creación de una liga unificada, convencido de que dicha iniciativa representaría un importante paso adelante en la organización y el fortalecimiento del fútbol nacional.

"Sin embargo, a lo largo de este proceso, actitudes egoístas han socavado la cohesión necesaria para crear un modelo común de gestión y gobernanza.