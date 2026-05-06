    Futbol

    Partidos hoy miércoles 6 de mayo: se define al segundo finalista de la Champions League 2026

    Por su parte, en Concacaf también se definirá al finalista con el partido entre Toluca y LAFC.

    Por:Juan Regis
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    Video Esto necesita Arsenal, Atlético, Bayern y PSG para avanzar a la Final de Champions 2026

    Este miércoles 6 de mayo de 2026 se define al segundo equipo que disputará la final de la UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup en sus respectivos partidos.

    El Bayern Múnich recibe en Alemania al Paris Saint-Germain para el partido de vuelta de semifinales en el Allianz Arena. Si te perdiste el partidazo de la ida, en el cual se anotaron el máximo de goles en la historia de la competición en dicha instancia, puedes revivir las mejores jugadas y las anotaciones aquí.

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    Los dirigidos por Luis Enrique terminaron ganando 4-5 en la Ida y buscarán hacer daño a domicilio en su búsqueda por avanzar a otra final y alzar el bicampeonato de la Champions League.

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    Del otro lado del planeta, Toluca recibe al LAFC para determinar quién jugará la final de la Concacaf Champions Cup. Los Diablos Rojos van perdiendo la serie por marcador de 1-2.

    PARTIDOS HOY MIÉRCOLES 6 DE MAYO: CHAMPIONS LEAGUE Y CONCACAF CHAMPIONS CUP

    De cara este partido de Bayern Múnich vs. PSG, vale la pena repasar que después del 5-4 a favor de los franceses que es lo que necesita cada uno para avanzar a la Final en Hungría.

    El PSG debe ganar o empatar para pasar, mientras que el Bayern Múnich debe conseguir el triunfo por dos goles para situarse en Budapest. En caso de empate en el global se jugarán tiempos extra y posibles penales.

    • Cuando es el partido de Bayern Múnich vs. PSG: Miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.
    • Horario del partido de Bayern Múnich vs. PSG: El Atlético de Madrid vs. Arsenal arrancará a las 1:00pm del Centro de México, 3:00pm del ET, 2:00pm del CT y 12:00pm del PT en los Estados Unidos.
    • Dónde ver el partido de Bayern Múnich vs. PSG: El partido lo podrás seguir en Estados Unidos a través de Univision, TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX.

    De cara al Toluca vs. LAFC, el cuadro de la MLS llega con ventaja después de ganar 2-1 en el BMO Stadium, aunque el equipo de la Liga MX tiene a su favor el haber anotado como visitante.

    El único marcador que puede llevar el partido a los tiempos extra es el triunfo de Toluca por 2-1.

    • Cuándo es el partido Toluca vs. LAFC: Miércoles 6 de mayo en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, México.
    • Horario del partido Toluca vs. LAFC: A las 7:30 pm de la Ciudad de México y a las 9:30 pm del Este, 8:30 pm del Centro y 6:30 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver el partido Toluca vs. LAFC: Este encuentro podrás verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX en los Estados Unidos.
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