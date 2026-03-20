    Futbol

    Partidos de hoy viernes 20 de marzo: Jornada 12 de Liga MX y mexicanos en Europa

    Arranca la actividad de la duodécima fecha del futbol mexicano así como actividad dentro de la Liga MX Femenil y del futbol en el Viejo Continente.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

    Para los partidos de hoy viernes 20 de marzo hay actividad dentro del futbol mexicano en tres de sus categorías principales que son Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión MX; además, la posibilidad de que futbolistas mexicanos tengan actividad en el futbol de Europa.

    Cruz Azul es uno de los cuatro equipos que abre actividad correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 cuando visite al Mazatlán FC, condición en la que no pierde desde la Fecha 1; además de que llega con racha de marcar dos goles en sus últimos tres juegos.

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    Además, Necaxa recibe a Xolos de Tijuana en busca de escalar posiciones que le permitan aspirar aún a zona de Liguilla y sacudirse una racha de cinco partidos consecutivos sin lograr los tres puntos.

    PARTIDOS DE HOY VIERNES 20 DE MARZO DE 2026

    En actividad de mexicanos en el exterior hay tres elementos que pueden tener minutos de juego. Daniel Lajud con el Roda, donde no ha sido requerido en los más recientes compromisos.

    También, Stephano Carrillo puede tener actividad con el Drodecht, que visita al Jong FC Utrecht. En tanto, ya en futbol de primera división, Johan Vásquez capitaneará al Genoa frente al Udinese en actividad de la Serie A de Italia.

    Estos son los partidos para hoy, viernes 20 de marzo:

    LIGA MX

    • Necaxa vs. Tijuana, 19:00 MX y 21:00 ET
    • Mazatlán FC vs. Cruz Azul, 21:06 MX y 23:06 ET

    LIGA MX FEMENIL

    • Toluca vs. Necaxa, 18:00 MX y 20:00 ET
    • Rayadas vs. Chivas, 20:00 MX y 22:00 ET

    LIGA DE EXPANSIÓN MX

    • Tepatitlán vs. Venados, 19:00 MX y 21:00 ET
    • Atlético La Paz vs. Alebrijes, 21:00 MX y 23:00 ET

    EERSTE DIVISIE

    • Roda JC (Daniel Lajud) vs. Helmond Sport, 13:00 MX y 15:00 ET
    • Jong Utrecht vs. Dordrecht (Stephano Carrillo), 13:00 MX y 15:00 ET

    SERIE A ITALIA

    • Cagliari vs. Napoli, 11:30 MX y 13:30 ET
    • Genoa vs. Udinese, 13:45 MX y 15:45 ET

    PREMIER LEAGUE

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    • Bournemouth vs. Manchester United, 14:00 MX y 16:00 ET

    LALIGA

    • Villarreal vs. Real Sociedad, 14:00 MX y 16:00 ET

    BUNDESLIGA

    • Leipzig vs. Hoffenheim, 13:30 MX y 15:30 ET

    LIGUE 1

    • Lens vs. Angers, 13:45 MX y 15:45 ET
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