Inter Miami CF Kiko visita el Nu Stadium y desata nostalgia en juego del Inter Miami Don Carlos Villagrán confesó ser aficionado a Messi y no se iría sin poder estrechar su mano.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Colapinto narra en exclusiva el encuentro que tuvo con Messi

El nuevo hogar del Inter Miami, el imponente Nu Stadium, no solo ha sido escenario de futbol de primer nivel o la casa de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía, sino también de momentos de nostalgia, ya que, durante uno de los recientes encuentros del equipo, el histórico personaje “Kiko” se robó las miradas en las tribunas.

Pasan los años, pero nadie olvida al personaje al que le dio vida el actor Carlos Villagrán y que marcó generaciones en todo el continente americano. Qué tan importante es, que hasta le regalaron una playera personalizada con su nombre.

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Kiko confesó ser aficionado de Leo Messi

La presencia del icónico integrante de El Chavo del 8 no pasó desapercibida. Entre aficionados que acudieron a ver al equipo de Lionel Messi, el actor mexicano fue reconocido por el equipo. Las imágenes y un video de su visita se compartieron en redes sociales y de inmediato causaron cientos de interacciones positivas.

“Me siento afortunado. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘no me voy a morir sin darte la mano’”, fue lo que comentó “Kiko”.

La visita ocurrió durante uno de los recientes encuentros del equipo, celebrado en el recientemente inaugurado Nu Stadium.

Así, entre goles, figuras internacionales y un estadio de primer nivel, el Nu Stadium también se convirtió, por un momento, en una extensión de la vecindad más famosa de la televisión.