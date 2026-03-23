    Liga MX Femenil

    Partidos de hoy 23 de marzo: Liga MX Femenil y MLB

    Con la llegada de la Fecha FIFA se detiene la actividad futbolera en el mundo, solo destaca Liga MX Femenil y pretemporada MLB.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Fecha FIFA marca una pausa en la actividad futbolística en el mundo. Las ligas internacionales no tienen compromisos para dar paso al futbol de selecciones. En esta semana comenzarán a definirse los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo 2026.

    La Liga MX Femenil sí tiene actividad con el cotejo Atlas vs. León, para dar cierre a la J13 del Clausura 2026. El partido se pone en marcha a las 19:00 horas del Centro de México, 21:00 ET., y 18:00 PT en los Estados Unidos.

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    Partidos de hoy lunes 23 de marzo del 2025

    Beisbol MLB
    Sultanes vs. Giants: El juego de pretemporada pone a prueba a la novena de la Liga Mexicana en contra de San Francisco. El playball se canta a las 19:45 horas en el centro de México.
    El compromiso lo podrás ver en México a través de la plataforma ViX.

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