    Liga MX

    Partidos de hoy sábado 21 de marzo: Mexicanos en el exterior, Liga MX y Box Televisa

    Raúl Jiménez y Santi Giménez podrían tener actividad en Europa, Pumas vs. América y Monterrey vs. Chivas destacan en Liga MX.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Chivas 'estrena' su liderato enfrentando a Monterrey

    La actividad deportiva de este sábado 21 de marzo arranca en Inglaterra, con el partido entre Fulham ante Burnley, de la Liga Premier. El balón rueda a las 9:00 AM en el Centro de México, 11:00 AM (ET) y 8:00 AM (PT) en los Estados Unidos.

    En Italia, Milan enfrenta a Torino, en este compromiso Santi Giménez podría tener minutos de actividad. El cotejo arranca a las 11:00 AM en México, 13:00 (ET y 10:00 AM (PT).

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    Partidos de hoy sábado 21 de marzo del 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Querétaro: Rueda el balón a las 17:00 horas en el Centro de México, 19:00 (ET) y 16:00 (PT) en los Estados Unidos.
    El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    Atlético San Luis vs León: El partido inicia a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 (ET) y 16:00 (PT).
    El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    Monterrey vs. Chivas: Arranca el compromiso a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 (ET) y 16:00 (PT).
    El enfrentamiento lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Pumas UNAM vs. América: El partido de la J12 inicia a las 21:00 horas en el Centro de México, 23:00 (ET) y 20:00 (PT) en los Estados Unidos.
    El enfrentamiento lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.

    Liga MX Femenil
    Cruz Azul vs. Mazatlán El compromiso inicia a las 15:45 hora del Centro de México, 17:45 (ET) y 14:45 (PT).
    El partido va por la plataforma digital ViX.

    Box Televisa
    Gohan Rodríguez vs. Christopher Rosales combate desde Durango y la campana suena a las 23:10 en el Centro de México.

    Las peleas los podrás ver en México por Canal 5 y la plataforma digital ViX.

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