Partidos de hoy sábado 21 de marzo: Mexicanos en el exterior, Liga MX y Box Televisa
Raúl Jiménez y Santi Giménez podrían tener actividad en Europa, Pumas vs. América y Monterrey vs. Chivas destacan en Liga MX.
La actividad deportiva de este sábado 21 de marzo arranca en Inglaterra, con el partido entre Fulham ante Burnley, de la Liga Premier. El balón rueda a las 9:00 AM en el Centro de México, 11:00 AM (ET) y 8:00 AM (PT) en los Estados Unidos.
En Italia, Milan enfrenta a Torino, en este compromiso Santi Giménez podría tener minutos de actividad. El cotejo arranca a las 11:00 AM en México, 13:00 (ET y 10:00 AM (PT).
Partidos de hoy sábado 21 de marzo del 2026
Liga MX
Atlas vs. Querétaro: Rueda el balón a las 17:00 horas en el Centro de México, 19:00 (ET) y 16:00 (PT) en los Estados Unidos.
El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.
Atlético San Luis vs León: El partido inicia a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 (ET) y 16:00 (PT).
El partido lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.
Monterrey vs. Chivas: Arranca el compromiso a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 (ET) y 16:00 (PT).
El enfrentamiento lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.
Pumas UNAM vs. América: El partido de la J12 inicia a las 21:00 horas en el Centro de México, 23:00 (ET) y 20:00 (PT) en los Estados Unidos.
El enfrentamiento lo podrás ver en México a través de Canal 5, TUDN y ViX. En los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y ViX.
Liga MX Femenil
Cruz Azul vs. Mazatlán El compromiso inicia a las 15:45 hora del Centro de México, 17:45 (ET) y 14:45 (PT).
El partido va por la plataforma digital ViX.
Box Televisa
Gohan Rodríguez vs. Christopher Rosales combate desde Durango y la campana suena a las 23:10 en el Centro de México.
Las peleas los podrás ver en México por Canal 5 y la plataforma digital ViX.