Futbol Partidos de hoy 22 de abril: Mexicanos en el exterior y Liga MX La jornada de mitad de semana nos aguarda con emocionantes encuentros en los distintos frentes.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Sigue rodando el balón alrededor del mundo del futbol y nos tiene reservados partidos con grandes emociones este miércoles 22 de abril del 2026 como los de los mexicanos en el extranjero y los de la Liga MX.

Todo inicia con la Copa de Chipre con el Pafos que recibe al AEL Limassol, de Memo Ochoa. De ahí saltamos a Rusia con el Dinamo Moscú, de Luis Chávez, que enfrenta al Rubin Kazan y el Lokomotiv, de César Montes, al Zenit.

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En LaLiga el Atlético de Madrid, de Obed Vargas, juega ante el Elche y el Barcelona con el Celta. En la MLS, New York RB, de Jorge Ruvalcaba y Cade Cowell, va contra el DC United y Houston, de Héctor Herrera, con el San Diego. Además, el Real Salt Lake tendrá visitantes de lujo con el Inter Miami, de Messi y Berterame.

Finalmente en la Liga MX arranca la Jornada 16 con los duelos: Atlas vs. Tigres, Atlético de San Luis vs. Santos, Mazatlán vs. Toluca, Necaxa vs. Chivas y Tijuana vs. Pachuca.

Partidos de hoy miércoles 22 de abril del 2026

Copa Chipre

- Pafos vs. AEL Limassol - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Liga Rusia

- Dinamo Moscú vs. Rubin Kazan - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

- Lokomotiv vs. Zenit - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

LaLiga

- Elche vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

- Barcelona vs. Celta - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT.

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MLS

- New York RB vs. DC United - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

- Houston vs. San Diego - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

- Real Salt Lake vs. Inter Miami - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT.

Liga MX

- Atlas vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX, Canal 5 y TUDN y en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app d de TUDN.

- Atlético de San Luis vs. Santos - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos por ViX.

- Mazatlán vs. Toluca - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Necaxa vs. Chivas - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX, Canal 5 y TUDN, mientras en los Estados Unidos por ViX, Univision. TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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- Tijuana vs. Pachuca - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.