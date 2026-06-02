Futbol Partidos del martes 2 de junio: Juegos de preparación rumbo al Mundial 2026 La actividad futbolística continúa con emocionantes duelos en todos los frentes previo a la Copa del Mundo.

El balón no se detiene y la actividad futbolística a lo largo, y ancho del planeta continúa con partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

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Destacan Croacia vs. Bélgica, Marruecos vs. Madagascar, Gales vs. Ghana y Haití vs. Nueva Zelanda.

Partidos de hoy martes 2 de junio del 2026

Juegos de preparación rumbo al Mundial 2026

- Croacia vs. Bélgica - El partido arranca a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a la 11:00 pm ET, y a las 9:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Marruecos vs. Madagascar - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm ET, y a las 10:00 am PT.

- Gales vs. Ghana - El partido arranca a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm ET, y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Haití vs. Nueva Zelanda - El partido arranca a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:0 pm ET, a la 7:00 pm ET, y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.