Futbol Lucas Zelarayán estuvo a punto del colapso en el juego de Belgrano y Gimnasia Jujuy Al final del partido, el jugador explicó lo que le pasó y agradeció la preocupación por su persona.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Lucas Zelarayán alarmó a Belgrano durante su juego contra Gimnasia Jujuy

Club Atlético Belgrano se levantó con el título del Apertura en el Futbol de Argentina, este día siguieron en su camino dentro de la Copa al eliminar al Gimnasia de Jujuy por marcador de 4-2 en penaltis luego de finalizar 1-1 en el reglamentario.

A pesar de la euforia por el triunfo, hubo un lapso alto de preocupación por uno de los jugadores de Belgrano, quien se le vio desorientado dentro del campo en un momento y las asistencias lo tuvieron que atender de forma inmediata.

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Se trata de un viejo conocido de la Liga MX, Lucas Zelarayán, quien estuvo a poco de desvanecerse en el terreno de juego, sus compañeros de equipo reaccionaron a tiempo para evitar algo mayor. La buena noticia fue que Lucas salió del campo por su propio pie rumbo a los vestidores.

¿Qué le pasó a Lucas Zelarayán?

El mismo Zelarayán agradeció la preocupación mostrada por él por lo que pasó en el partido entre Belgrano y Gimnasia Jujuy, y al final del juego explicó que fue debido a una descompensación de azúcar, la cual ya había padecido en sus vacaciones.

“ Era para llevar un poco de tranquilidad a toda la gente de Belgrano y a toda mi familia, ya estuve hablando un poco lo que pasó. Hablando un poco con el doctor que me atendieron a los que agradezco mucho, fue una hipoglucemia que tenía la glucosa muy baja, fue una semana muy difícil, dos días de mucho festejo, pero ya hace tres días que veníamos entrenando para este partido con un buen descanso”.