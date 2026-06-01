Futbol Un caso de posible racismo fue evitado por el capitán de Argentinos Juniors El hecho ocurrió durante el partido de la Copa Imposible Sub-17 que se disputa en Sudamérica.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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El futbol a nivel internacional ha luchado contra el racismo a lo largo de muchos años, esta vez se dio una situación curiosa en el futbol juvenil durante un torneo en Colombia.

Se disputaban los cuartos de final de la Copa Imposible Sub-17, donde se enfrentaron Argentinos Juniors y el Inter Palmira, el capitán del cuadro argentino se acercó antes del partido con los silbantes para hacer una aclaración y evitar cualquier tipo de problemas.

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“Quiero aclarar algo, tenemos un compañero ahí, el cinco, uno que está en el banco, le decimos negro, quiero aclarar, no se malinterprete nada”, comentó el capitán del equipo.

La silbante central asintió y pidió “mucho cuidado con el respeto”, el capitán rival dijo, “no hay problema, pero cuidado”.

Después del episodio en el centro del campo, el conjunto de Argentinos Juniors derrotó al cuadro colombiano y después al Fluminense para instalarse en la gran final.

La institución apoyó el gesto de su capitán

“En cada partido, jugamos con respeto. En la previa del encuentro, el capitán de la Sexta del semillero del mundo tomó el micrófono para aclarar una situación importante: dentro del equipo hay dos compañeros a los que todos conocen por sus apodos, y lo dejó en claro ante árbitros y rivales para que nadie se sintiera señalado, incómodo o perjudicado. En Argentinos, formar jugadores también es formar personas”, expresaron.