    Futbol

    Partidos de hoy 4 de junio: México vs. Serbia y amistosos internacionales

    La actividad futbolística de mitad de semana continúa previo al Mundial 2026 con encuentros interesantes en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Javier Aguirre responde si el 11 ante Serbia lo usará ante Sudáfrica

    Una semana exacta es lo que resta para el inicio del Mundial 2026 y los 48 equipos que participarán se alistan para la competencia y destaca entre todos ellos el último duelo de preparación de la Selección Mexicana que será ante Serbia.

    Pero a lo largo del día, la actividad es basta y hay distintos juegos amistosos como el Suecia vs. Grecia, España vs. Irak, Francia vs. Costa de Marfil y Chequia vs. Guatemala.

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    Ya en la noche, el duelo de uno de los anfitriones del torneo de la FIFA destaca y así el Tri enfrentará a los serbios en el Estadio Nemesio Diez. Juego en el que Javier Aguirre, el seleccionador mexicano, hará los últimos ajustes de cara al duelo inaugural del Mundial 2026 del próximo 11 de junio.

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    Fútbol

    Partidos de hoy jueves 4 de junio del 2026

    Amistosos internacionales
    - Suecia vs. Grecia - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - España vs. Irak - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Francia vs. Costa de Marfil - El partido arranca a la 1:10 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:10 pm ET, a las 2:10 pm CT y a las 12:10 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Chequia vs. Guatemala - El partido arranca a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - México vs. Serbia - El partido arranca a la 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN. Mientras en México Canal 5, TUDN y ViX.

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