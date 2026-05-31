Ecuador ¡Insólito! Carrito médico atropella a jugador en la liga de Ecuador El percance se volvió viral por lo que chusco del momento, por fortuna, el jugador no sufrió lesiones de consideración.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Bizarro momento pasó en Ecuador donde Edinson Caicedo fue atropellado por el carrito asistente

El futbol suele regalar momentos inesperados, pero pocos tan peculiares como el que se vivió este fin de semana en la Serie B de Ecuador, donde el futbolista Edinson Caicedo terminó siendo protagonista de una acción tan insólita como viral.

El incidente ocurrió durante el encuentro entre Liga de Portoviejo y Nacional, cuando el carrito médico ingresó al terreno de juego para auxiliar a un jugador lesionado. Lo que parecía una intervención rutinaria terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del fin de semana.

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¿Cómo ocurrió el accidente de Edinson Caicedo?

Mientras el vehículo trasladaba a un futbolista que requería atención médica, Edinson Caicedo se encontraba cerca de la trayectoria del carrito. El conductor perdió de vista al jugador y terminó impactándolo de manera accidental.

Las imágenes muestran cómo el futbolista intenta apartarse, pero no logra evitar el contacto con el vehículo, que termina golpeándolo y derribándolo sobre el césped ante la sorpresa de todos los presentes.

Lo más curioso del episodio es que el carrito había ingresado precisamente para auxiliar a otro futbolista lesionado. Sin embargo, en el trayecto terminó involucrando a un segundo jugador en una acción completamente accidental.