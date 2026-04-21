Futbol Partidos de hoy 21 de abril: Jornada 16 Liga MX y LaLiga La actividad del futbol no se detiene y nos reserva emocionantes encuentros en todos los frentes.

Video ¿Qué necesita América para clasificar a Cuartos de Final del Clausura 2026?

El futbol y el balón no paran, y este martes 21 de abril del 2026 nos tiene reservados duelos de alto nivel en todos los frentes como en la Jornada 16 de la Liga MX y en LaLiga.

Pero iniciamos con la Copa de Turquía en la que Konyaspor recibirá al Fenerbahce, de Edson Álvarez, en los Cuartos de Final.

PUBLICIDAD

De ahí brincamos a España y en la Jornada 32 destacan los juegos entre Real Madrid y Alavés, así como el Girona ante el Betis de Álvaro Fidalgo.

Ya en la tarde-noche, inicia el Clausura 2026 con los encuentros: Querétaro vs. Cruz Azul, Pumas vs. Juárez, Monterrey vs. Puebla y León vs. América.

Partidos de hoy martes 21 de abril del 2026

Copa Turquía

- Konyaspor vs. Fenerbahce - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

LaLiga

- Real Madrid vs. Alavés - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT.

- Girona vs. Betis - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT.

Liga MX

- Querétaro vs. Cruz Azul - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Pumas vs. Juárez - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos por ViX.

- Monterrey vs. Puebla - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos por ViX.

PUBLICIDAD

- León vs. América - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.