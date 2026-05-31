    Mundial 2026

    Partidos de hoy 31 de mayo: Amistosos internacionales rumbo a la Copa del Mundo

    Las Selecciones de futbol hacen sus últimos ensayos de cara al Mundial 2026, destacan el Chequia ante Kosovo, Brasil vs. Panamá y Alemania vs. Finlandia.

    Por:
    Baudelio Garcia Espinosa
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    Video Mundial 2026: Chequia da lista de 29 jugadores previo a la Copa del Mundo

    La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y por esa razón este domingo tendremos intensa actividad futbolística a nivel de selecciones.

    Arrancamos a las 4:25 AM en el Centro de México (6:25 AM ET y 3:25 AM PT en los Estados Unidos) con el partido Japón ante Islandia.

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    Suiza frente a Jordania inicia a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 6:00 AM PT).

    Cabo Verde se mide a Serbia en punto de las 7:30 AM en el Centro de México (9:30 AM en ET y 6:30 AM PT).

    Estados Unidos vs. Senegal: El Team USA mide fuerzas ante el representativo africano. Inicia a las 13:30 en el centro de México (15:30 ET y 12:30 PM en PT).

    Brasil en contra de Panamá, la Verdeamarela se mide a los Canaleros en compromiso de preparación. Rueda el balón a las 15:30 horas en el Centro de México (17:30 en ET y 14:30 en PT).

    Partidos de hoy domingo 31 de mayo del 2026

    Chequia ante Kosovo: el tercer rival de México en la primera fase juega ante otro europeo. Rueda el balón a las 8:00 AM en el Centro de México (10:00 AM en el Este de los Estados Unidos
    El partido se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.

    Alemania vs. Finlandia: El cotejo arranca a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 PT y 11:45 AM PT en los Estados Unidos).
    El partido se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.

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