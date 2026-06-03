    Futbol

    Partidos del martes 3 de junio: partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

    La actividad futbolística continúa con emocionantes duelos en todos los frentes previo a la Copa del Mundo.

    Por:Fernando Vázquez
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    Los partidos de hoy miércoles 3 de junio rondan la preparacón de los distintos equipos rumbo a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con especial foco en Corea del Sur, rival de México.

    A falta de ocho días para el inicio de la magna justa veraniega, los amistosos están a la orden del día y, con ellos, los últimos ensayos de los 48 equipos que animarán el certamen.

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    La emoción está a flor de piel incluso antes del duelo entre México y Sudáfrica que abrirá boca para el Mundial 2026.

    Partidos de hoy miércoles 3 de junio del 2026

    Juegos de preparación rumbo al Mundial 2026

    • Dinamarca vs. Congo: 12:00 del centro de México, 2pm ET, 11am PT.
    • Países Bajos vs. Argelia: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.
    • Panamá vs. República Dominicana: 18:45 del centro de México, 8:45pm ET, 5:45pm PT
    • Corea del Sur vs. El Salvador: 19:00 del centro de México, 9pm ET, 60pm PT.

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