Partidos del martes 3 de junio: partidos amistosos rumbo al Mundial 2026
La actividad futbolística continúa con emocionantes duelos en todos los frentes previo a la Copa del Mundo.
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Los partidos de hoy miércoles 3 de junio rondan la preparacón de los distintos equipos rumbo a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con especial foco en Corea del Sur, rival de México.
A falta de ocho días para el inicio de la magna justa veraniega, los amistosos están a la orden del día y, con ellos, los últimos ensayos de los 48 equipos que animarán el certamen.
La emoción está a flor de piel incluso antes del duelo entre México y Sudáfrica que abrirá boca para el Mundial 2026.
Partidos de hoy miércoles 3 de junio del 2026
Juegos de preparación rumbo al Mundial 2026
- Dinamarca vs. Congo: 12:00 del centro de México, 2pm ET, 11am PT.
- Países Bajos vs. Argelia: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.
- Panamá vs. República Dominicana: 18:45 del centro de México, 8:45pm ET, 5:45pm PT
- Corea del Sur vs. El Salvador: 19:00 del centro de México, 9pm ET, 60pm PT.
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