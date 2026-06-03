Futbol Partidos del martes 3 de junio: partidos amistosos rumbo al Mundial 2026 La actividad futbolística continúa con emocionantes duelos en todos los frentes previo a la Copa del Mundo.

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Los partidos de hoy miércoles 3 de junio rondan la preparacón de los distintos equipos rumbo a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con especial foco en Corea del Sur, rival de México.

A falta de ocho días para el inicio de la magna justa veraniega, los amistosos están a la orden del día y, con ellos, los últimos ensayos de los 48 equipos que animarán el certamen.

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La emoción está a flor de piel incluso antes del duelo entre México y Sudáfrica que abrirá boca para el Mundial 2026.

Partidos de hoy miércoles 3 de junio del 2026

Juegos de preparación rumbo al Mundial 2026