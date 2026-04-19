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    Partidos de hoy 19 de abril: Mexicanos en el extranjero, Juego de Leyendas y Liga MX

    Mucho futbol en Italia, Bélgica, Grecia e Italia; en México se cierra la J15 y leyendas de México enfrentan a las brasileñas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX.
    Partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX.
    Imagen Mexsport

    La actividad deportiva comienza temprano este domingo a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 8:00 AM PT en los Estados Unidos), con el partido de la Serie A Hellas vs. Milan de Santi Giménez.

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    En otro duelo en la Serie A, Pisa se mide al Genoa de Johan Vásquez, el juego se pone en marcha a las 10:00 AM en el Centro de México (12:00 PM ET y 9:00 AM PT).

    En Grecia destaca el compromiso AEK vs. PAOK en duelo de futbolistas mexicanos. Rueda el balón a las 9:00 AM en el Centro de México (11:00 AM ET y 8:00 AM PT).

    Partidos del domingo 19 de abril del 2026

    Liga MX
    Santos vs. Atlas: Arranca el cotejo en el territorio Santos Modelo a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).
    El juego lo podrás ver en México a través de TUDN y la plataforma digital ViX.

    Amistoso
    Juego de Leyendas: México vs. Brasil Figuras de ambos se equipos se enfrentan en este compromiso en el estadio Banorte. El silbatazo inicial es a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).
    Lo podrás ver en México a través de TUDN y la plataforma digital Vix.

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