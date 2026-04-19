Liga MX Partidos de hoy 19 de abril: Mexicanos en el extranjero, Juego de Leyendas y Liga MX Mucho futbol en Italia, Bélgica, Grecia e Italia; en México se cierra la J15 y leyendas de México enfrentan a las brasileñas.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX. Imagen Mexsport

La actividad deportiva comienza temprano este domingo a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 8:00 AM PT en los Estados Unidos), con el partido de la Serie A Hellas vs. Milan de Santi Giménez.

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En otro duelo en la Serie A, Pisa se mide al Genoa de Johan Vásquez, el juego se pone en marcha a las 10:00 AM en el Centro de México (12:00 PM ET y 9:00 AM PT).

En Grecia destaca el compromiso AEK vs. PAOK en duelo de futbolistas mexicanos. Rueda el balón a las 9:00 AM en el Centro de México (11:00 AM ET y 8:00 AM PT).

Partidos del domingo 19 de abril del 2026

Liga MX

Santos vs. Atlas: Arranca el cotejo en el territorio Santos Modelo a las 17:00 horas en el Centro de México (19:00 ET y 16:00 PT en los Estados Unidos).

El juego lo podrás ver en México a través de TUDN y la plataforma digital ViX.