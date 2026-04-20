Futbol Partidos del lunes 20 de abril: Premier League, Serie A y Guatemala La actividad del futbol no se detiene en el inicio de la semana y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

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El balón y el futbol siguen su marcha en el inicio de la semana, y este lunes 20 de abril del 2026 nos tiene reservados emocionantes juegos como en la Premier League, la Serie A y la Liga Nacional de Guatemala.

En la Premier League de Inglaterra se cierra la Jornada 33 con el Crystal Palaces vs. West Ham, mientras en la Serie A de Italia harán lo propio también con la fecha 33 el Lecce vs. Fiorentina.

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En la UEFA Youth League, el Club Brujas Sub 19 enfrentará al Real Madrid Sub 19.

Finalmente, en la Liga Nacional de Guatemala el Comunicaciones enfrenta al Guastatoya en la Jornada 21.

Partidos de hoy lunes 20 de abril del 2026

Premier League

- Crystal Palace vs. West Ham - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Serie A

- Lecce vs. Fiorentina - El partido inicia a la 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

UEFA Youth League

- Club Brujas Sub 19 vs. Real Madrid Sub 19 - El partido inicia a la 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a la 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

Liga nacional Guatemala

- Comunicaciones vs. Guastatoya - El partido inicia a la 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.