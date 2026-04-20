    Futbol

    Partidos del lunes 20 de abril: Premier League, Serie A y Guatemala

    La actividad del futbol no se detiene en el inicio de la semana y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    El balón y el futbol siguen su marcha en el inicio de la semana, y este lunes 20 de abril del 2026 nos tiene reservados emocionantes juegos como en la Premier League, la Serie A y la Liga Nacional de Guatemala.

    En la Premier League de Inglaterra se cierra la Jornada 33 con el Crystal Palaces vs. West Ham, mientras en la Serie A de Italia harán lo propio también con la fecha 33 el Lecce vs. Fiorentina.

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    En la UEFA Youth League, el Club Brujas Sub 19 enfrentará al Real Madrid Sub 19.

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    Finalmente, en la Liga Nacional de Guatemala el Comunicaciones enfrenta al Guastatoya en la Jornada 21.

    Partidos de hoy lunes 20 de abril del 2026

    Premier League
    - Crystal Palace vs. West Ham - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Serie A
    - Lecce vs. Fiorentina - El partido inicia a la 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    UEFA Youth League
    - Club Brujas Sub 19 vs. Real Madrid Sub 19 - El partido inicia a la 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a la 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

    Liga nacional Guatemala
    - Comunicaciones vs. Guastatoya - El partido inicia a la 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a la 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    Partidos del 19 de abril
    Partidos del 18 de abril
    Partidos del 17 de abril
    Partidos del 16 de abril
    Partidos del 15 de abril

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