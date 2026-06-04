Inter Miami CF Messi agradece de forma especial mural que pintan dos artistas A través de un video el futbolista del Inter Miami agradece el detalle de dos aficionados en la ciudad de Berazategui, Argentina; por retratarlo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Messi agradece de forma especial mural que pintan aficionados

Leo Messi se enteró que dos chicos se pusieron a la tarea de pintar un mural del jugador del Inter Miami y de la Selección de Argentina, el resultado fue increíble, al plasmar al futbolista en una pared donde se aprecia su rostro.

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En el video el mensaje de Leo es claro: agradecer el detalle que tuvieron y apreciarlo en Berazategui, Argentina. “Les mando este video para agradecer lo que hicieron, por el dibujo, por como lo hicieron. Es una locura y cuando lo había escuchado de dar un like o algo así, pero preferí decirles esto por video”, destaca Messi.

El jugador, que porta su playera del Inter Miami, agrega que lo pensó y prefirió dedicarles unas palabras, a través del video, reiterar el agradecimiento a toda la gente que se involucró en el proyecto. “Les mando un abrazo muy grande y desearles todo lo mejor, nos vemos chao”.