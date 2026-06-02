    Futbol

    Julio Ibáñez y Daniel García agradecen apoyo de TelevisaUnivision tras ser liberados

    Los comunicadores de TUDN están a la espera de salir de Sudáfrica para volver a México en las siguientes horas.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Julio Ibáñez y Daniel García agradecen apoyo de Televisa Univision tras ser liberados

    Julio Ibáñez y Daniel García fueron liberados por autoridades de Sudáfrica y en unas horas volarán con destino a México desde territorio africano.

    A través de su cuenta de X, el reportero de TUDN y el realizador y camarógrafo, ofrecieron palabras de agradecimiento a la gente que estuvo cercana en todo este proceso legal que vivieron en Sudáfrica.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Julio Ibáñez y Daniel García liberados en Sudáfrica y volverán a México
    1 mins

    Julio Ibáñez y Daniel García liberados en Sudáfrica y volverán a México

    Fútbol
    Partidos del martes 2 de junio: Juegos de preparación rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Partidos del martes 2 de junio: Juegos de preparación rumbo al Mundial 2026

    Fútbol
    Un caso de posible racismo fue evitado por el capitán de Argentinos Juniors
    1 mins

    Un caso de posible racismo fue evitado por el capitán de Argentinos Juniors

    Fútbol
    ¡Insólito! Carrito médico atropella a jugador en la liga de Ecuador
    1 mins

    ¡Insólito! Carrito médico atropella a jugador en la liga de Ecuador

    Fútbol
    Partidos de hoy 31 de mayo: Amistosos internacionales rumbo a la Copa del Mundo
    1 mins

    Partidos de hoy 31 de mayo: Amistosos internacionales rumbo a la Copa del Mundo

    Fútbol
    Lucas Zelarayán estuvo a punto del colapso en el juego de Belgrano y Gimnasia Jujuy
    1 mins

    Lucas Zelarayán estuvo a punto del colapso en el juego de Belgrano y Gimnasia Jujuy

    Fútbol
    Cuándo se juega la Supercopa de Europa 2026 entre PSG y Aston Villa
    1 mins

    Cuándo se juega la Supercopa de Europa 2026 entre PSG y Aston Villa

    Fútbol
    Partidos de hoy 29 de mayo: Amistosos rumbo al Mundial de Futbol
    1 mins

    Partidos de hoy 29 de mayo: Amistosos rumbo al Mundial de Futbol

    Fútbol
    El Balón de Oro cambia de sede y se entregará por primera vez fuera de Francia
    1 mins

    El Balón de Oro cambia de sede y se entregará por primera vez fuera de Francia

    Fútbol
    Marco Fabián queda ensangrentado tras brutal entrada en Estados Unidos
    1 mins

    Marco Fabián queda ensangrentado tras brutal entrada en Estados Unidos

    Fútbol

    Sin tratar de dejar a nadie fuera, ambos dieron gracias al CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre por su compañía, así como a Armando Martínez, vicepresidente ejecutivo.

    "Se terminó la pesadilla, han sido varios meses muy complicados, es el primer día en que la vida nos hace justicia. Gracias amigos, familias, a nuestra casa TelevisaUnivision, a Daniel Alegre por viajar hasta acá, a Armando Martínez, a Manuel Escandón, a los abogados sudafricanos, hoy fuimos un ejército en la corte de gente preparado, interesada de que esto terminara.

    "Gracias, es la única palabra que quizá hoy se nos viene a la cabeza, porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, fue un silencio muy grande, muchos compañeros querían hablar y que se tuvieron que contener. La vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas.

    "Gracias a Checo Jiménez, a Olek Loewenstein, a Armando Morales que contigo planeamos el viaje... no queremos dejar de mencionar ningún nombre, pero el tener el apoyo y el respaldo de los que nos quieren, nos hace sentir afortunados. Tendremos tiempo para contarles y aclararles lo sucedido, la palabra que queríamos decir es gracias, gracias y gracias, nos vemos en México".

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX