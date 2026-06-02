Julio Ibáñez y Daniel García agradecen apoyo de TelevisaUnivision tras ser liberados
Los comunicadores de TUDN están a la espera de salir de Sudáfrica para volver a México en las siguientes horas.
Julio Ibáñez y Daniel García fueron liberados por autoridades de Sudáfrica y en unas horas volarán con destino a México desde territorio africano.
A través de su cuenta de X, el reportero de TUDN y el realizador y camarógrafo, ofrecieron palabras de agradecimiento a la gente que estuvo cercana en todo este proceso legal que vivieron en Sudáfrica.
Sin tratar de dejar a nadie fuera, ambos dieron gracias al CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre por su compañía, así como a Armando Martínez, vicepresidente ejecutivo.
"Se terminó la pesadilla, han sido varios meses muy complicados, es el primer día en que la vida nos hace justicia. Gracias amigos, familias, a nuestra casa TelevisaUnivision, a Daniel Alegre por viajar hasta acá, a Armando Martínez, a Manuel Escandón, a los abogados sudafricanos, hoy fuimos un ejército en la corte de gente preparado, interesada de que esto terminara.
"Gracias, es la única palabra que quizá hoy se nos viene a la cabeza, porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, fue un silencio muy grande, muchos compañeros querían hablar y que se tuvieron que contener. La vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas.
"Gracias a Checo Jiménez, a Olek Loewenstein, a Armando Morales que contigo planeamos el viaje... no queremos dejar de mencionar ningún nombre, pero el tener el apoyo y el respaldo de los que nos quieren, nos hace sentir afortunados. Tendremos tiempo para contarles y aclararles lo sucedido, la palabra que queríamos decir es gracias, gracias y gracias, nos vemos en México".