Futbol Julio Ibáñez y Daniel García agradecen apoyo de TelevisaUnivision tras ser liberados Los comunicadores de TUDN están a la espera de salir de Sudáfrica para volver a México en las siguientes horas.

Video Julio Ibáñez y Daniel García agradecen apoyo de Televisa Univision tras ser liberados

Julio Ibáñez y Daniel García fueron liberados por autoridades de Sudáfrica y en unas horas volarán con destino a México desde territorio africano.

A través de su cuenta de X, el reportero de TUDN y el realizador y camarógrafo, ofrecieron palabras de agradecimiento a la gente que estuvo cercana en todo este proceso legal que vivieron en Sudáfrica.

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Sin tratar de dejar a nadie fuera, ambos dieron gracias al CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre por su compañía, así como a Armando Martínez, vicepresidente ejecutivo.

"Se terminó la pesadilla, han sido varios meses muy complicados, es el primer día en que la vida nos hace justicia. Gracias amigos, familias, a nuestra casa TelevisaUnivision, a Daniel Alegre por viajar hasta acá, a Armando Martínez, a Manuel Escandón, a los abogados sudafricanos, hoy fuimos un ejército en la corte de gente preparado, interesada de que esto terminara.

"Gracias, es la única palabra que quizá hoy se nos viene a la cabeza, porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, fue un silencio muy grande, muchos compañeros querían hablar y que se tuvieron que contener. La vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas.