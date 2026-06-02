Julio Ibáñez y Daniel García liberados en Sudáfrica y volverán a México
Ambos compañeros de TUDN recibieron sus pasaportes tras más de dos meses detenidos por autoridades judiciales.
El periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Daniel García, compañeros de TUDN, fueron liberados por autoridades judiciales de Sudáfrica este martes 2 de junio tras una última audiencia.
Luego de más de dos meses en que estuvieron detenidos, sus pasaportes les fueron devueltos y se espera que lleguen a México el día de mañana 3 de junio.
Ibáñez y García permanecieron 77 días detenidos, tras ser arrestados el pasado 18 de marzo dentro de su cobertura rumbo al Mundial 2026.
La razón de la detención fue debido a que sobrevolaron un dron en una área restringida, por lo que fueron acusados de espionaje y terrorismo, cargos desechados hace una semana por un juez.
"Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema", indicó Televisa Univision en comunicado.
"Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido", añadió.
Desde hace una semanas, Julio Ibáñez y Daniel García se encontraban bajo la medida cautelar de libertad condicional con restricción de viaje en la nación africana.
Ambos compañeros de TUDN regresarán a México para formar parte de la cobertura de Televisa Univision para el Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el México vs. Sudáfrica.