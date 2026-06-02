Futbol Julio Ibáñez y Daniel García liberados en Sudáfrica y volverán a México Ambos compañeros de TUDN recibieron sus pasaportes tras más de dos meses detenidos por autoridades judiciales.

Video Julio Ibáñez y Daniel García son liberados en Sudáfrica tras última audiencia

El periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Daniel García, compañeros de TUDN, fueron liberados por autoridades judiciales de Sudáfrica este martes 2 de junio tras una última audiencia.

Luego de más de dos meses en que estuvieron detenidos, sus pasaportes les fueron devueltos y se espera que lleguen a México el día de mañana 3 de junio.

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Ibáñez y García permanecieron 77 días detenidos, tras ser arrestados el pasado 18 de marzo dentro de su cobertura rumbo al Mundial 2026.

La razón de la detención fue debido a que sobrevolaron un dron en una área restringida, por lo que fueron acusados de espionaje y terrorismo, cargos desechados hace una semana por un juez.

"Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema", indicó Televisa Univision en comunicado.

"Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido", añadió.

Desde hace una semanas, Julio Ibáñez y Daniel García se encontraban bajo la medida cautelar de libertad condicional con restricción de viaje en la nación africana.