    Futbol

    Partidos de hoy 15 de octubre: Semifinales del Mundial Sub 20

    La actividad de media semana continúa con emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Finalizada la fecha FIFA el balón no deja de rodar y destacan sobre todo los juegos de las Semifinales del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

    Los duelos entre Marruecos vs. Francia y Argentina vs. Colombia arrojarán a los dos equipos representativos que disputarán el título del torneo.

    En otros frentes, en el Clausura de Colombia, Deportivo Pereira enfrentará a Millonarios y en la Primera de Costa Rica, destaca en San Carlos vs. Deportivo Saprissa.

    Partidos de hoy 15 de octubre del 2025

    Mundial Sub 20
    - Marruecos vs. Francia - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN.

    - Argentina vs. Colombia - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5 y TUDN.

    Colombia Clausura
    - Deportivo Pereira vs. Millonarios - El partido inicia a las 5:20 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:20 pm ET, a las 6:20 pm CT y a las 4:20 pm PT.

    Costa Rica Primera
    - San Carlos vs. Deportivo Saprissa - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT.

