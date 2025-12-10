Futbol Cruz Azul vs. Flamengo: horario y dónde ver el partido de la Copa Intercontinental 2025 La Máquina quiere mejorar lo hecho hace un año por Pachuca y eliminar al campeón de la Copa Libertadores.

Video Así puedes ver el Cruz Azul vs. Flamengo del Derbi de las Américas

Cruz Azul vs. Flamengo reanudan la Copa Intercontinental 2025 que comenzó en septiembre pasado con dos partidos en busca de clasificar al Playoffs del torneo o Copa Challenger donde ya espera al ganador el cuadro egipcio de Pyramids FC.

El torneo comenzó el pasado 14 de septiembre con el Playoff Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA en el que Pyramids FC goleó 3-0 al Auckland City FC. El 23 de septiembre el cuadro egipcio volvió a ganar esta vez 1-3 a Al Ahli FC.

El ganador del juego entre Cruz Azul y Flamengo se medirá al Pyramids FC por la Copa Challenger de la FIFA 2025 por el boleto a la Final de la Copa Intercontinental 2025 contra PSG, vigente campeón de la UEFA Champions League.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. FLAMENGO DE LA COPA INTERCONTINENTAL

Cruz Azul buscará emular al Pachuca, que el año pasado clasificó a la Final ante Real Madrid tras vencer al Botafogo en el Derbi de las Américas y luego a Al-Ahly en la Copa Challenger.

Cabe recordar que La Máquina, como campeón de la Concacaf Champions Cup, tiene también el pase asegurado al Mundial de Clubes 2029, además del siguiente torneo de la zona.