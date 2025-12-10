Cruz Azul vs. Flamengo: horario y dónde ver el partido de la Copa Intercontinental 2025
La Máquina quiere mejorar lo hecho hace un año por Pachuca y eliminar al campeón de la Copa Libertadores.
Cruz Azul vs. Flamengo reanudan la Copa Intercontinental 2025 que comenzó en septiembre pasado con dos partidos en busca de clasificar al Playoffs del torneo o Copa Challenger donde ya espera al ganador el cuadro egipcio de Pyramids FC.
El torneo comenzó el pasado 14 de septiembre con el Playoff Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA en el que Pyramids FC goleó 3-0 al Auckland City FC. El 23 de septiembre el cuadro egipcio volvió a ganar esta vez 1-3 a Al Ahli FC.
El ganador del juego entre Cruz Azul y Flamengo se medirá al Pyramids FC por la Copa Challenger de la FIFA 2025 por el boleto a la Final de la Copa Intercontinental 2025 contra PSG, vigente campeón de la UEFA Champions League.
HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. FLAMENGO DE LA COPA INTERCONTINENTAL
Cruz Azul buscará emular al Pachuca, que el año pasado clasificó a la Final ante Real Madrid tras vencer al Botafogo en el Derbi de las Américas y luego a Al-Ahly en la Copa Challenger.
Cabe recordar que La Máquina, como campeón de la Concacaf Champions Cup, tiene también el pase asegurado al Mundial de Clubes 2029, además del siguiente torneo de la zona.
- Cuándo es el Cruz Azul vs. Flamengo de la Copa Intercontinental: el partido es este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali de Al-Rayyan en Catar.
- A qué hora es el Cruz Azul vs. Flamengo de la Copa Intercontinental: el juego inicia a las 11:00 horas tiempo del Centro de México, 12:00 horas tiempo del Este, 11:00 horas tiempo del Centro en Estados Unidos y 9:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Cruz Azul vs. Flamengo de la Copa Intercontinental: el juego lo puedes seguir en vivo por el Livestream de tudn.com y la app de TUDN. Además, también puedes verlo por la señal de FIFA+.