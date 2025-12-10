HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. FLAMENGO DE LA COPA INTERCONTINENTAL

    Futbol

    Cruz Azul vs. Flamengo: horario y dónde ver el partido de la Copa Intercontinental 2025

    La Máquina quiere mejorar lo hecho hace un año por Pachuca y eliminar al campeón de la Copa Libertadores.

    Video Así puedes ver el Cruz Azul vs. Flamengo del Derbi de las Américas

    Cruz Azul vs. Flamengo reanudan la Copa Intercontinental 2025 que comenzó en septiembre pasado con dos partidos en busca de clasificar al Playoffs del torneo o Copa Challenger donde ya espera al ganador el cuadro egipcio de Pyramids FC.

    El torneo comenzó el pasado 14 de septiembre con el Playoff Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA en el que Pyramids FC goleó 3-0 al Auckland City FC. El 23 de septiembre el cuadro egipcio volvió a ganar esta vez 1-3 a Al Ahli FC.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: Previa del partido
    1 Historias
    Liveblog

    Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO, Copa Intercontinental 2025: Previa del partido

    Fútbol
    Partidos del 10 de diciembre: Champions League y Copa Intercontinental
    3 mins

    Partidos del 10 de diciembre: Champions League y Copa Intercontinental

    Fútbol
    Mercedes Roa rompe el silencio tras sufrir brutal ataque en Francia: esto fue lo que pasó
    2 mins

    Mercedes Roa rompe el silencio tras sufrir brutal ataque en Francia: esto fue lo que pasó

    Fútbol
    "Cristiano es Vegeta y Messi es Gokú": La insólita comparación a lo Dragon Ball Z
    1 mins

    "Cristiano es Vegeta y Messi es Gokú": La insólita comparación a lo Dragon Ball Z

    Fútbol
    Ratifican a Luis Fernando Tena como técnico de Guatemala
    1 mins

    Ratifican a Luis Fernando Tena como técnico de Guatemala

    Fútbol
    Mercedes Roa fue víctima de agresiones en las calles de Marsella y es hospitalizada
    1 mins

    Mercedes Roa fue víctima de agresiones en las calles de Marsella y es hospitalizada

    Fútbol
    Neymar y el Santos evitan el descenso en Brasil tras vencer al Cruzeiro
    1 mins

    Neymar y el Santos evitan el descenso en Brasil tras vencer al Cruzeiro

    Fútbol
    Orbelín Pineda abre las puertas para que el AEK Atenas goleara al Atromitos
    1 mins

    Orbelín Pineda abre las puertas para que el AEK Atenas goleara al Atromitos

    Fútbol
    Partidos del 7 de diciembre: Mexicanos en el extranjero, F1 y la NFL
    1 mins

    Partidos del 7 de diciembre: Mexicanos en el extranjero, F1 y la NFL

    Fútbol
    Partidos del 5 de diciembre: Sorteo del Mundial 2026
    2 mins

    Partidos del 5 de diciembre: Sorteo del Mundial 2026

    Fútbol

    El ganador del juego entre Cruz Azul y Flamengo se medirá al Pyramids FC por la Copa Challenger de la FIFA 2025 por el boleto a la Final de la Copa Intercontinental 2025 contra PSG, vigente campeón de la UEFA Champions League.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. FLAMENGO DE LA COPA INTERCONTINENTAL

    Cruz Azul buscará emular al Pachuca, que el año pasado clasificó a la Final ante Real Madrid tras vencer al Botafogo en el Derbi de las Américas y luego a Al-Ahly en la Copa Challenger.

    Cabe recordar que La Máquina, como campeón de la Concacaf Champions Cup, tiene también el pase asegurado al Mundial de Clubes 2029, además del siguiente torneo de la zona.

    • Cuándo es el Cruz Azul vs. Flamengo de la Copa Intercontinental: el partido es este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali de Al-Rayyan en Catar.
    • A qué hora es el Cruz Azul vs. Flamengo de la Copa Intercontinental: el juego inicia a las 11:00 horas tiempo del Centro de México, 12:00 horas tiempo del Este, 11:00 horas tiempo del Centro en Estados Unidos y 9:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Cruz Azul vs. Flamengo de la Copa Intercontinental: el juego lo puedes seguir en vivo por el Livestream de tudn.com y la app de TUDN. Además, también puedes verlo por la señal de FIFA+.
    Relacionados:
    FutbolCruz AzulFlamengo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX