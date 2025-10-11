Partidos del 11 de octubre: Juega la Selección Mexicana, el Tri Sub-20 y hay Clásico

El balón sigue rodando a lo largo y ancho del planeta futbol, y destacan partidos de la Selección Mexicana de mayores y también del Tri Sub-20, al igual que algunos duelos de eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y habrá Clásico Nacional amistoso.

El equipo mexicano de Javier Aguirre se enfrentará a un duro rival como Colombia, conjunto que viene de clasificar a la Copa Mundo tras quedar en el tercer lugar de las Eliminatorias de la Conmebol.

PUBLICIDAD

Por su parte, en el Mundial Sub-20, el Tri, con Gilberto Mora a la cabeza, chocará ante Argentina en los Cuartos de Final. España vs. Colombia también lucharán por un lugar en las Semifinales del torneo.

En los duelos rumbo al Mundial del 2026 de la UEFA destacan el Noruega vs. Israel, Portugal vs. Irlanda, Estonia vs. Italia y España vs. Georgia.

Por si fuera poco, Chivas y América Guadalajara y América se medirán s en un duelo amistoso que se disputará en la ciudad estadounidense de Phoenix, Arizona, para aprovechar la pausa en el Apertura 2025 de la Liga MX, por la Fecha FIFA.

Partidos del sábado 11 de octubre del 2025

Partidos de preparación

- México vs. Colombia - El partido inicia a las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Centro y 6:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos. Este encuentro podrás disfrutarlo por Canal 5, TUDN y ViX en México y a través de la señal de Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

Mundial Sub-20

- España vs. Colombia - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT. Este juego lo podrás ver en México a través de TUDN.

- México vs. Argentina - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 am PT. Este juego lo podrás ver en los México a través de Canal 5 y TUDN.

Eliminatorias UEFA

- Noruega vs. Israel - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 12:00 pm ET, a la 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

PUBLICIDAD

- Portugal vs. Irlanda - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Estonia vs. Italia - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- España vs. Georgia - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. Este juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.