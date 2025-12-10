Futbol Partidos del 10 de diciembre: Champions League y Copa Intercontinental La jornada de mitad de semana continúa con emocionantes duelos en todos los frentes.





Por: Omar Carrillo

El balón no se detiene y sigue rodando alrededor del mundo, y nos tiene reservadose duelos de alto calibre en todos los frentes como en la Copa Intercontinental y la Champions League.

Arrancamos el día con el encuentro de Copa en Chipre entre el AEL Limassol que visita al Aris Limassol. Un poco más tarde, Cruz Azul y Flamengo disputarán la Copa Intercontinental en Catar.

Además, el torneo de la UEFA completa su Jornada seis y última del año con nueve encuentros de poder a poder.

Como el Villarreal vs. Copenhague, Qarabag vs. Ajax, Athletic vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt, Benfica vs. Napoli, Juventus vs. Pafos.

Además del Bayer Leverkusen vs. Newcastle, Real Madrid vs. Manchester City y Brujas vs. Arsenal.

Partidos del miércoles 10 de diciembre del 2025

Copa de Chipre

- Aris Limassol vs. AEL Limassol - El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Copa Intercontinental

- Cruz Azul vs. Flamengo - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

UEFA Champions League

- Villarreal vs. Copenhague - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Qarabag vs. Ajax - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Athletic vs. PSG - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Benfica vs. Napoli - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Juventus vs. Pafos - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Bayer Leverkusen vs. Newcastle - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Real Madrid vs. Manchester City - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.

- Brujas vs. Arsenal - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de DAZN.