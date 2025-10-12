    Mundial Sub-20

    Marruecos elimina a Estados Unidos y califica a Semifinales del Mundial Sub-20

    Los Leones del Atlas siguen soñando con ser campeones del mundo, su próximo rival será Francia o Noruega.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Marruecos elimina a Estados Unidos de la Copa Mundial Sub-20

    Marruecos sigue soñando en el Mundial Sub-20 y este domingo derrotó 1-3 a Estados Unidos para superar los Cuartos de Final y pelear por un boleto a la gran Final.

    Los Leones del Atlas, dirigidos por el belga Mohamed Ouahbi, aprovechó los errores defensivos del equipo estadounidense para ganar en el Estadio El Teniente de Rancagua.

    Marruecos abrió el marcador al minuto 31 tras una mala salida del portero Adam Beaudry que le permitió a Othmane Maamma sacar una asistencia de taquito que conectó Yassir Zabiri.

    Estados Unidos lo empató antes de terminar el primer tiempo con un penal que fue ratificado por el VAR y que cobró Cole Campbell para el 1-1 al 45+6’.

    Los Leones del Atlas recuperaron la ventaja al madrugar al USMNT en un saque de banda que Joshua Wynder incrustó en propia puerta al minuto 66.

    El tercer gol cayó tras otra pésima salida del arquero Beaudry que le dejó el balón servido al rival para que Gessime Yassine marcara al 87’.

    Marruecos se enfrentará en Semifinales al ganador de la serie Francia vs. Noruega, mientras que en la otra llave se medirán Argentina y Colombia en busca de calificar a la Final del Mundial Sub-20.

    Relacionados:
    Mundial Sub-20MarruecosEstados Unidos

