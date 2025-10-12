    Futbol

    Partidos de hoy 12 de octubre: Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y Mundial Sub-20

    El fin de semana cierra con broche de oro con luchas por boletos al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Así puedes ver el Países Bajos vs. Finlandia rumbo al Mundial 2026

    Para hoy domingo 12 de octubre hay actividad emocionante dentro de la Fecha FIFA de este mes y que incluye, sobre todo, duelos de Eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026.

    Varios de los favoritos y que pueden prácticamente amarrar su boleto para el Mundial 2026 entran a escena y, sobre todo, como locales.

    Es el caso de Países Bajos que intentará afianzarse ante Finlandia o Croacia que buscará lo propio ante Grecia.

    Además, también habrá actividad de NFL con un apasionante domingo de Blitz y que tendrá también partido en Inglaterra.

    Partidos del domingo 12 de octubre de 2025

    -Eliminatorias para el Mundial 2026

    • Países Bajos vs. Finlandia: 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.
    • Croacia vs. Gibraltar: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.
    • Dinamarca vs. Grecia: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.

    -NFL

    • Blitz: 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.
    • Broncos vs. Jets: 7:30 del centro de México, 9:30am ET, 6:30am PT.
    • Bengals vs. Packers: 14:00 del centro de México, 4pm ET, 1pm PT.

    Partidos 11 de octubre
    Partidos 10 de octubre
    Partidos 9 de octubre del 2025
    Partidos 8 de octubre del 2025
    Partidos 6 de octubre del 2025

