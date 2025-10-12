Partidos de hoy 12 de octubre: Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y Mundial Sub-20
El fin de semana cierra con broche de oro con luchas por boletos al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.
Para hoy domingo 12 de octubre hay actividad emocionante dentro de la Fecha FIFA de este mes y que incluye, sobre todo, duelos de Eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026.
Varios de los favoritos y que pueden prácticamente amarrar su boleto para el Mundial 2026 entran a escena y, sobre todo, como locales.
Es el caso de Países Bajos que intentará afianzarse ante Finlandia o Croacia que buscará lo propio ante Grecia.
Además, también habrá actividad de NFL con un apasionante domingo de Blitz y que tendrá también partido en Inglaterra.
Partidos del domingo 12 de octubre de 2025
-Eliminatorias para el Mundial 2026
- Países Bajos vs. Finlandia: 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.
- Croacia vs. Gibraltar: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.
- Dinamarca vs. Grecia: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.
-NFL
- Blitz: 11:00 del centro de México, 1pm ET, 10am PT.
- Broncos vs. Jets: 7:30 del centro de México, 9:30am ET, 6:30am PT.
- Bengals vs. Packers: 14:00 del centro de México, 4pm ET, 1pm PT.
