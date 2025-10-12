Partidos de hoy 12 de octubre: Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y Mundial Sub-20

Para hoy domingo 12 de octubre hay actividad emocionante dentro de la Fecha FIFA de este mes y que incluye, sobre todo, duelos de Eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026.

Varios de los favoritos y que pueden prácticamente amarrar su boleto para el Mundial 2026 entran a escena y, sobre todo, como locales.

Es el caso de Países Bajos que intentará afianzarse ante Finlandia o Croacia que buscará lo propio ante Grecia.

Además, también habrá actividad de NFL con un apasionante domingo de Blitz y que tendrá también partido en Inglaterra.

Partidos del domingo 12 de octubre de 2025

-Eliminatorias para el Mundial 2026

Países Bajos vs. Finlandia: 10:00 del centro de México, 12pm ET, 9am PT.

Croacia vs. Gibraltar: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.

Dinamarca vs. Grecia: 12:45 del centro de México, 2:45pm ET, 11:45am PT.

-NFL