    Futbol

    Mercedes Roa rompe el silencio tras sufrir brutal ataque en Francia: esto fue lo que pasó

    Cuchillos, hospital, policías. Un relato verdaderamente escalofriante el de la influencer mexicana.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Fuerte: Mercedes Roa rompe el silencio y revela detalles del ataque que sufrió en Francia

    La influencer mexicana, Mercedes Roa, r ompió el silencio tras la agresión que sufrió en Francia luego de participar en el Universe League en la ciudad de Marsella.

    A través de su cuenta de Instagram, la mexicana reveló l os detalles y el calvario que vivió en las calles e incluso en un hospital donde aseguró que “casi no la cuenta”.

    “Ayer estaba en Marsella, Francia con dos amigas que son francesas y un amigo que viene de México… estábamos esperando para pedir un taxi en unas banquitas y mi amigo quería fumar y a él se le hizo muy natural pedir un encendedor, “No, no tenemos encendedor,” pero por el traductor le dijeron que tenían cocaína y mi amigo le dijo que no”, relató Mercedes Roa.

    Tras no aceptar la droga, la influencer mexicana señaló que comenzaron las agresiones en su contra y en contra de sus acompañantes donde los golpearon con puñetazos y patadas, instantes después dos personas intentaron hacerles daño con un cuchillo.

    Dos chicos nos persiguen, uno alto y él que ofreció la cocaína a mi amigo… el chico alto empieza a buscarse en el pantalón y no encuentra nada, pero nos persigue, luego nos entramos cuando llegamos a la policía que lo que estaba buscando es un cuchillo”, contó.

    De igual forma detalló que se trasladaron al hospital para que fueran atendidos, sin embargo, tras más de una hora no recibieron atención e incluso fueron sacados por la fuerza del recinto y decidieron ir su hotel donde ya los esperaba la policía para después llevarla a la comisaría para levantar la denuncia en contra de tres personas que fueron detenidas.

    Nos agredieron en el hospital también y se empezaron a reír de nosotros después de que nos golpearon en la calle de que nos tiraron, nos agredieron sin ninguna razón, de que nos intentaron sacar un cuchillo, nada más porque no encontró su cuchillo sino no lo estaría contando”, detallo Mercedes Roa.

    Video ¡Brutal! Influencer mexicana es atacada en Francia y es hospitalizada
