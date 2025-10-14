    Futbol

    Partidos hoy martes 14 de octubre: México enfrenta a Ecuador y amistosos internacionales

    Se juegan eliminatorias en UEFA y Concacaf; el Tri quiere limpiar su imagen en Guadalajara.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡A limpiar la imagen! Así puedes ver México vs. Ecuador rumbo al Mundial 2026

    Este martes 14 de octubre habrá mucha actividad futbolística, ya que la fecha FIFA continúa en todo el mundo y México busca olvidar la goleada ante Colombia enfrentando a Ecuador.

    La Selección Mexicana disputará su segundo partido de preparación ante el seleccionado de Ecuador a celebrarse en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco con la intención de olvidar el trago amargo en Arlington.

    Se trata del antepenúltimo partido amistoso de México que se tiene programado para lo que resta del 2025 con miras al Mundial 2026. Solo restan Uruguay y Paraguay en la fecha FIFA de noviembre.

    En la Concacaf, El Salvador y Guatemala se juegan la eliminatoria, al igual que en la UEFA, donde destacan los compromisos de Inglaterra, Portugal, España e Italia.

    PARTIDOS HOY MARTES 14 DE OCTUBRE

    Eliminatorias de UEFA

    • Letonia vs. Inglaterra
    • España vs. Bulgaria
    • Portugal vs. Hungría
    • Italia vs. Israel
    • 12:45pm CT de México, 2:45pm Este USA
    • ViX USA

    Amistosos Internacionales

    • México vs. Ecuador
    • 8:30 CT México, 10:30pm ET USA
    • Canal 5, TUDN y ViX (México)
    • Univision, TUDN, tudn.com, app TUDN y ViX (USA)
    • Japón vs. Brasil
    • 4:30am CT México, 6:30am ET USA
    • Canadá vs. Colombia
    • 6pm CT México, 8pm ET USA
    • Argentina vs. Puerto Rico
    • 6pm CT México, 8pm ET USA
    • Estados Unidos vs. Australia
    • 7pm CT México, 9pm ET USA

