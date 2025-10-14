Partidos hoy martes 14 de octubre: México enfrenta a Ecuador y amistosos internacionales

Este martes 14 de octubre habrá mucha actividad futbolística, ya que la fecha FIFA continúa en todo el mundo y México busca olvidar la goleada ante Colombia enfrentando a Ecuador.

La Selección Mexicana disputará su segundo partido de preparación ante el seleccionado de Ecuador a celebrarse en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco con la intención de olvidar el trago amargo en Arlington.

PUBLICIDAD

Se trata del antepenúltimo partido amistoso de México que se tiene programado para lo que resta del 2025 con miras al Mundial 2026. Solo restan Uruguay y Paraguay en la fecha FIFA de noviembre.

En la Concacaf, El Salvador y Guatemala se juegan la eliminatoria, al igual que en la UEFA, donde destacan los compromisos de Inglaterra, Portugal, España e Italia.

PARTIDOS HOY MARTES 14 DE OCTUBRE

Eliminatorias de UEFA

Letonia vs. Inglaterra

España vs. Bulgaria

Portugal vs. Hungría

Italia vs. Israel

12:45pm CT de México, 2:45pm Este USA

ViX USA

Amistosos Internacionales

México vs. Ecuador

8:30 CT México, 10:30pm ET USA

Canal 5, TUDN y ViX (México)

Univision, TUDN, tudn.com, app TUDN y ViX (USA)

Japón vs. Brasil

4:30am CT México, 6:30am ET USA

Canadá vs. Colombia

6pm CT México, 8pm ET USA

Argentina vs. Puerto Rico

6pm CT México, 8pm ET USA