    Partidos del lunes 13 de octubre: Eliminatorias de la UEFA y Concacaf

    La Fecha FIFA tiene otra intensa actividad rumbo al Mundial en el Viejo Continente con Islandia vs. Francia, Irlanda del Norte vs. Alemania.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Joshua Kimmich, goleador de Alemania.
    Imagen Pau Barrena.
    La actividad del balón de futbol no se detiene y este día se centra en el ámbito internacional con partidos en Europa, dentro de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial del 2026.

    En Concacaf también destacan dos compromisos Honduras ante Haití y Costa Rica enfrentando a Nicaragua.

    Partidos del lunes 13 de octubre del 2025

    Eliminatorias de la UEFA
    Islandia vs. Francia: El partido arranca a las 12:45 PM hora del centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 AM en el Pacífico.
    El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

    Irlanda del Norte vs. Alemania: El juego se pone en marcha a las 12:45 PM hora del centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 AM en el Pacífico.
    El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

    Gales vs. Bélgica: Rueda el balón a las 12:45 PM hora del centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 AM en el Pacífico.
    El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

    Eliminatorias de la CONCACAF

    Honduras vs. Haití: El cotejo inicia a las 18:00 horas en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico, en los Estados Unidos.

    Costa Rica vs. Nicaragua: El compromiso arranca a las 20:00 horas en el Centro de México, 22:00 en el Este y 19:00 en el Pacífico.

    Horario y dónde ver el Francia vs. Islandia eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo

    Horario y dónde ver Turquía vs. España eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo

    ¡Brazalete de Cristiano Ronaldo se vendió en miles de dólares!

