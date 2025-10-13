Partidos del lunes 13 de octubre: Eliminatorias de la UEFA y Concacaf
La Fecha FIFA tiene otra intensa actividad rumbo al Mundial en el Viejo Continente con Islandia vs. Francia, Irlanda del Norte vs. Alemania.
La actividad del balón de futbol no se detiene y este día se centra en el ámbito internacional con partidos en Europa, dentro de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial del 2026.
En Concacaf también destacan dos compromisos Honduras ante Haití y Costa Rica enfrentando a Nicaragua.
Partidos del lunes 13 de octubre del 2025
Eliminatorias de la UEFA
Islandia vs. Francia: El partido arranca a las 12:45 PM hora del centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 AM en el Pacífico.
El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.
Irlanda del Norte vs. Alemania: El juego se pone en marcha a las 12:45 PM hora del centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 AM en el Pacífico.
El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.
Gales vs. Bélgica: Rueda el balón a las 12:45 PM hora del centro de México, 14:45 en el Este, 11:45 AM en el Pacífico.
El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.
Eliminatorias de la CONCACAF
Honduras vs. Haití: El cotejo inicia a las 18:00 horas en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico, en los Estados Unidos.
Costa Rica vs. Nicaragua: El compromiso arranca a las 20:00 horas en el Centro de México, 22:00 en el Este y 19:00 en el Pacífico.