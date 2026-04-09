Futbol Partidos de hoy 9 de abril: Julián Quiñones y mexicanos en torneos UEFA La actividad de media semana no se detiene y nos tiene reservados importantes encuentros de los jugadores mexicanos alrededor del mundo.

Video Quiñones se convierte en líder de goleo en Arabia tras doblete de locura

La actividad del futbol y el balón nunca se detienen, y este jueves 9 de abril nos tiene reservados importantes encuentro de los j ugadores mexicanos alrededor del mundo.

Primero, Julián Quiñones y el Al-Qadisiya visitan al Damac en la Liga de Arabia.

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Y un poco más tarde, el AEK de Orbelín Pineda va a la casa del Rayo Vallecano en la Conference League y el Shakhtar recibe la visita del AZ Alkmaar de Mateo Chávez.

Finalmente en la Europa League destaca el Bologna vs. Aston Villa.

Partidos de hoy jueves 9 de abril de 2026

Liga Arabia

- Damac vs. Al-Qadisiya - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Conference League

- Rayo Vallecano vs. AEK - El partido inicia a las 10:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Shakhtar vs. AZ - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Europa League

- Bologna vs. Aston Villa - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.