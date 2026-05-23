Futbol Corona convierte a Aldo de Nigris en… ¡el Matador Hernández! Bastián, Aldo de Nigris, Werevertumorro y Paquideus retomaron la imagen de Luis ‘El Matador’ Hernández de una época que sigue muy presente en la afición mexicana.

Por: Redacción Síguenos en Google

Luis 'Matador' Hernández fue recordado en las gradas. Imagen Corona

Hay momentos en el futbol que no se explican… se sienten. Y Corona lo entiende bien: cuando juega México, esa emoción se vuelve colectiva, vive en la memoria, en las historias que compartimos y en los ídolos que marcaron generaciones.

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Con esa idea, Corona llevó la pasión a las tribunas durante el partido entre la Selección Nacional de México y Ghana, como parte de su Promo Extra Mundial, una iniciativa que conecta la nostalgia con la emoción de lo que está por venir rumbo a la Copa del Mundo.

La activación sorprendió a los aficionados con la presencia de Bastián, Aldo de Nigris, Werevertumorro y Paquideus, quienes retomaron la imagen de Luis 'El Matador' Hernández, evocando una época que sigue muy presente en la afición mexicana: el icónico look noventero y la esencia de uno de los jugadores más recordados del fútbol nacional.

Porque el fútbol no solo se juega en la cancha, también se vive en los recuerdos que forman parte de la historia de México. Bajo esa visión, Corona impulsa la Promo Extra Mundial, una dinámica que invita a los aficionados a involucrarse de forma directa en esta experiencia.

La mecánica se integra de manera natural al ritual de cada partido: basta con adquirir producto Corona en botella de vidrio, escanear el código QR en la corcholata y registrar el código alfanumérico dentro del chat oficial para participar.

A partir de ahí, la emoción crece. Los participantes pueden acceder a distintos premios que van desde producto hasta experiencias mundialistas, incluyendo la posibilidad de asistir a los tres partidos de fase de grupos de México en la Copa del Mundo, así como convivencias con leyendas como Luis ‘El Matador’ Hernández y Pável Pardo.

La promoción estará vigente hasta el 7 de junio, y bajo un esquema acumulativo en el que entre más códigos se registren, mayores son las oportunidades de vivir estas experiencias.

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Porque al final, el fútbol siempre nos da eso: la oportunidad de creer, de ilusionarnos y de sentir que cada partido puede ser inolvidable. Y en ese camino, cada aficionado encuentra su propia manera de estar más cerca de México, de su historia… y de todo lo que aún está por escribirse.